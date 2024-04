Life Fitness et Pavigym s'associent pour proposer des entraînements fonctionnels et de musculation exceptionnels





ROSEMONT, Ill. et ALICANTE, Espagne, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, le leader mondial des équipements de fitness commerciaux, et Pavigym, le pionnier de la conception et de la fabrication de revêtements de sol pour salles de sport, de solutions acoustiques et de concepts de fitness de haute qualité, annoncent la conclusion d'un nouveau partenariat visant à transformer l'entraînement en groupe en séances d'entraînement multisensorielles inoubliables. LFX x Bootiq présente les espaces d'entraînement en petits groupes LFX de Life Fitness complétés par le logiciel Bootiq de Pavigym, qui transforme l'ensemble de l'expérience en un concept d'entraînement passionnant, immersif et ludique.

Alors que l'entraînement de musculation et l'entraînement fonctionnel continuent de prendre de l'ampleur, parallèlement à la popularité croissante de l'entraînement en groupe immersif, les exploitants d'installations veulent offrir des expériences attrayantes pour rester en phase avec les préférences en matière de conditionnement physique et pour fidéliser les clients. LFX est une combinaison de produits de fitness, de programmes et de formations de pointe proposés par Life Fitness. LFX offre aux établissements des solutions complètes et clés en main pour organiser des entraînements en petits groupes, en proposant une variété de méthodes d'entraînement et d'aménagements de l'espace.

Outre son expertise dans la création d'espaces attrayants grâce à ses solutions de revêtement de sol, Pavigym fournit le logiciel Bootiq, qui intègre l'éclairage d'ambiance et les éléments multimédias, la gestion des programmes d'entraînement, la musique et les éléments liés aux dispositifs de suivi des exercices, tels que les écrans ou les moniteurs de fréquence cardiaque. En travaillant avec des moniteurs de fréquence cardiaque, les formateurs peuvent personnaliser l'expérience pour tous les participants à une session LFX, en ciblant des zones d'effort spécifiques à chaque instant. L'ajout de musique et de lumières rend l'entraînement encore plus énergique et agréable. Le logiciel Bootiq s'intègre également à plusieurs des principaux moniteurs de fréquence cardiaque, ce qui constitue un autre avantage de ce nouveau partenariat.

« Les salles de sport investissent de plus en plus dans la création d'activités d'entraînement différenciées, en mettant l'accent sur l'entraînement fonctionnel, la musculation et la polyvalence », note Anthony Radek, directeur principal des produits chez Life Fitness. « Pour faire passer ces expériences au niveau supérieur, Life Fitness travaille en étroite collaboration avec des partenaires stratégiques, tels que Pavigym, afin d'offrir la meilleure solution à ses clients et à leurs pratiquants. En intégrant le logiciel Bootiq dans notre solution LFX, nous créons de nouvelles opportunités pour nos clients communs. »

Alejandro Pérez Candela, directeur produit de Pavigym, ajoute : « Nous avons aidé de nombreux entraîneurs à créer des expériences immersives dans leurs clubs, et dans la plupart des cas, ce changement génère de nouvelles sources de revenus et entraîne l'acquisition de nouveaux clients. Bootiq est le seul logiciel sur le marché capable de gérer de manière transparente tous les aspects de l'entraînement fonctionnel en groupe. »

Alors que la demande d'entraînement de musculation, fonctionnel et en groupe ne cesse d'augmenter, LFX x Bootiq répondra aux besoins évolutifs des exploitants d'établissements et de leurs membres. Pour en savoir plus, consultez le site www.bootiqfitness.com/lfx .

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter :

Life Fitness :

Contact pour les médias : Rekha S. Rao

E-mail : [email protected]

Pavigym :

Contact pour les médias : Esperanza Lorenzo / Alejandro Pérez

Email : [email protected] / [email protected]

À propos de Life Fitness

Life Fitness est le partenaire stratégique de confiance de nos clients qui fait progresser leurs activités dans le monde entier et met les équipements et les technologies les plus reconnus, les plus performants et les plus innovants à la disposition des adeptes du fitness, où qu'ils se trouvent et quand ils souhaitent pratiquer. La société fabrique et vend des équipements de musculation et cardiovasculaires par le biais de ses marques emblématiques Life Fitness, Hammer Strength et ICG. Ses équipements sont distribués dans plus de 250 000 centres de fitness répartis dans plus de 160 pays. Le siège de Life Fitness se trouve à Rosemont, dans l'Illinois, à la périphérie de Chicago. Pour en savoir plus sur les produits et services de Life Fitness, rendez-vous sur www.lifefitness.com .

À propos de Pavigym

PAVIGYM est le leader mondial des solutions de revêtements de sol de salle de sport, des solutions acoustiques uniques et des concepts d'entraînement interactifs, reconnu pour son innovation, sa qualité et son approche holistique des besoins en matière de fitness. Avec une équipe dévouée de plus de 100 experts basée à Alicante, en Espagne, et soutenue par six bureaux satellites dans le monde, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de distribution couvrant 93 pays et des milliers de salles de sport équipées de ses produits dans le monde entier.

L'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence est évident au regard de sa large gamme de produits, conçus pour répondre aux exigences de chaque espace de gymnastique et de chaque budget sans compromis, renforçant ainsi sa position de choix privilégié pour les centres de remise en forme du monde entier.

Découvrez comment PAVIGYM peut transformer les espaces de fitness en vous rendant sur www.pavigym.com.

4 avril 2024 à 19:23

