KOCOWA+, la première plateforme de streaming de contenu coréen au monde, entame son expansion mondiale en s'implantant en Europe et en Océanie





Dotée d'une impressionnante bibliothèque de sous-titres multilingues, KOCOWA+ entre sur de nouveaux marchés avec une réduction de 30 % pour les nouveaux abonnés.

LOS ANGELES, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- KOCOWA+, la plateforme de streaming par excellence pour les divertissements coréens, vient de s'implanter en Europe et en Océanie. Cette expansion historique permettra au public de 39 nouveaux territoires de découvrir des K-Dramas, des spectacles de K-Pop, des émissions de téléréalité, des émissions de variétés populaires, et bien d'autres contenus.

« En tant que fournisseur de la plus grande bibliothèque de contenu coréen en dehors de la Corée, nous sommes honorés de proposer la première plateforme de streaming 100 % coréenne en Europe et en Océanie », a déclaré KunHee Park, PDG et directeur des produits de KOCOWA.

KOCOWA+ est fière de rendre ses programmes disponibles huit heures après leur diffusion en Corée, avec des sous-titres anglais, espagnols, portugais et chinois de qualité supérieure.

La plateforme enrichit constamment sa vaste bibliothèque de titres et y a ajouté des webcomics, exclusifs à KOCOWA+, dans le but de divertir les fans existants et d'inviter de nouveaux utilisateurs à découvrir le monde du contenu coréen.

Parmi la bibliothèque impressionnante de K-Dramas populaires, comme « Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo », « Coffee Prince », « Extra-Ordinary You » et « High Kick », KOCOWA+ propose également des nouveautés, comme le thriller très attendu, « Escape Of The Seven: Resurrection », la nouvelle comédie romantique « Su Ji and U Ri », l'épopée historique « My Dearest » et « My Sibling's Romance », une émission de téléréalité sur les difficultés de faire des rencontres lorsque votre frère ou votre soeur planifie votre vie amoureuse.

La plateforme présente également des contenus centrés sur la K-Pop tels que « Weekly Idol », « BTS Variety Chronicles », « New Jeans Travel Code » et « Idol Star Athletics Championships », ainsi que les séries de variétés populaires « Home Alone » et « The Manager ». Le contenu exclusif comprend l'émission de rencontres « Alumni Lovers » et le phénomène mondial « Running Man » dans certains territoires.

KOCOWA+ est un service de diffusion en continu qui s'adresse directement aux clients et qui compte 30 fournisseurs de contenu dans le monde entier. Il couvre désormais 74 pays et est disponible sur les plateformes Web, iOS et Android. Il continuera à être déployé sur les téléviseurs et appareils intelligents dans les semaines à venir.

La croissance remarquable de la plateforme renforce son ambition de devenir la plateforme de référence pour les divertissements coréens dans le monde entier.

À propos de KOCOWA

KOCOWA est une société commune internationale formée par les principaux diffuseurs coréens KBS, MBC, SBS et SK Square Americas, Content wavve. Les abonnements commencent à 6,99 ?/6,99 $ par mois pour le service de base, et les abonnements premium à 7,99 ?/7,99 $ par mois. www.kocowa.com

