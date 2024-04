COLLOQUE SUR L'EMPLOI SAISONNIER - RÉFLEXION SUR L'ATTRACTION ET LA FIDÉLISATION DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS





LONGUEUIL, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Formidable occasion de mise en commun de connaissances et d'outils, le Colloque sur l'emploi saisonnier, organisé par le Chantier sur la saisonnalité*, a eu lieu le 28 mars 2024 dans la région de Québec. Devant une centaine de professionnels des cinq secteurs, une dizaine d'initiatives ont été présentées. Ces solutions novatrices ont donné une impulsion aux entreprises qui dans le cadre d'un atelier de co-développement ont pu se mettre en action au cours de la journée afin d'élaborer un plan d'attraction et de fidélisation.

Deux discours sur les perspectives clés de l'emploi saisonnier

Parmi les invités ayant pris la parole au cours de la journée, on note :

Kateri Champagne Jourdain , ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord;

, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord; Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail.

Des initiatives pour renforcer la vitalité des régions

À la fois source de défis et d'occasions professionnelles, l'emploi saisonnier est capital pour la vitalité des régions. En offrant un soutien stratégique et des ressources spécialisées pour stimuler l'innovation, renforcer la compétitivité et favoriser le développement durable dans nos régions, les comités sectoriels de main-d'oeuvre du Chantier sur la saisonnalité jouent un rôle essentiel en tant que moteurs de croissance. Reconnaître l'importance des entreprises saisonnières au Québec doit demeurer un objectif pour les années à venir.

Une conférence inspirante par Danièle Sauvageau

La journée s'est culminé par une conférence sur le coaching de l'inspirante Danièle Sauvageau. Pionnière dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes, elle a été tout d'abord entraîneuse adjointe pour la première équipe de hockey olympique féminine au Canada en 1998 avant de devenir entraîneuse-chef de l'équipe canadienne, championne du monde en 1999 et en 2001. En 1999, elle a été nommée entraîneuse adjointe du Rocket de Montréal, devenant ainsi la première femme à entraîner au niveau junior majeur.

Un événement organisé le soutien financier du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Cet événement a été rendu possible grâce notamment à un financement de 124 662 $ accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Intervention-Compétences, mis en place par la Commission des partenaires du marché du travail.

À propos du Chantier sur la saisonnalité

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) assure la gestion du Chantier sur la saisonnalité depuis 2010, en collaboration avec quatre autres comités sectoriels de main-d'oeuvre affectés par les problématiques de saisonnalité. Par un travail de concertation, le Chantier vise à soutenir l'emploi saisonnier au Québec par de nombreuses initiatives et pistes d'action durables et structurantes. Spécifiquement, il tend à développer des outils permettant de stabiliser et de valoriser l'emploi saisonnier, de sécuriser les parcours d'emplois, de développer les compétences de la main-d'oeuvre et de maintenir la vitalité des régions.

*Le Chantier de la saisonnalité, collectif de comités sectoriels de main-d'oeuvre de cinq secteurs d'activités : horticulture (Horticompétences), agriculture (AGRIcarrières), forêt (ForêtCompétences), pêches maritimes (Comité sectoriel de main-d'oeuvre des pêches maritimes) et tourisme (CQRHT).

Site du colloque : www.colloqueemploisaisonnier.ca

SOURCE CQRHT

4 avril 2024 à 15:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :