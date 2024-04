AVIS AU PUBLIC - Pont-jetée LaSalle : fermeture à long terme





KINGSTON, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite de l'avis public publié le 2 avril.

L'élément du pont qui a été compromis pendant la construction est un élément de poutre d'acier triangulé diagonal en acier supportant le contrepoids du pont. Le 30 mars, l'élément diagonal a été endommagé lors de travaux de renforcement. Par mesure de précaution, SPAC a agi rapidement pour fermer le pont et la zone environnante immédiatement après l'incident. Personne n'a été blessé à la suite de cet incident.

De l'équipement spécialisé est désormais sur place pour stabiliser la structure. Une fois installé, cet équipement pourra supporter le contrepoids pour stabiliser la structure. Dès qu'il sera possible d'accéder au site en toute sécurité, SPAC sera en mesure d'évaluer toute l'étendue des dommages et de mettre au point des plans de réparation.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont une considération primordiale pour SPAC, et nous travaillons avec diligence pour résoudre le problème et rouvrir le pont dès que possible.

Bien qu'il reste encore à procéder à une évaluation complète des dommages survenus à la structure, les premières indications laissent croire que le pont-jetée de LaSalle sera fermé pendant plusieurs semaines.

SPAC s'engage à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

Renseignements

Services immobiliers

Services publics et Approvisionnement Canada

Communiquer avec les Services immobiliers

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

4 avril 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :