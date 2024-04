Zycus développe, en collaboration avec Microsoft, une plateforme source to pay alimentée par l'IA générative





Zycus, leader mondial des solutions technologiques cognitives d'approvisionnement, a franchi une nouvelle étape en annonçant son intégration avec Microsoft Azure OpenAI Service. Cette intégration est une étape vers un effort continu pour élaborer la première plateforme S2P au monde alimentée par l'IA générative. Cet engagement continu exploitera la puissance de l'IA avancée pour transformer les processus source to pay de bout en bout, offrant une efficacité, une conformité et une facilité d'utilisation sans précédent.

Zycus a déjà intégré diverses capacités d'IA générative dans la suite S2P existante grâce à l'offre Merlin Assist. Elle est disponible via une application publiée sur Microsoft Teams et via l'application Web de Zycus.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Microsoft. Nombre de nos clients, à savoir des entreprises internationales du monde entier, ont déployé Merlin Assist dans le cadre de notre programme d'accès anticipé et nous font part de leurs commentaires très encourageants sur la facilité d'utilisation, la conformité et la productivité. Nous sommes convaincus que le sourcing et l'approvisionnement seront radicalement transformés dans les mois à venir », a déclaré Aatish Dedhia, fondateur et CEO de Zycus

Samik Roy, directeur exécutif des PME, Microsoft Inde, a déclaré : « L'IA va transformer la façon de travailler des personnes, des équipes et des organisations. Zycus a intégré Azure OpenAI pour intégrer l'IA dans sa plateforme S2P. L'impact quantitatif est très encourageant. Depuis les expériences personnalisées aux flux de travail rationalisés, l'IA va devenir la pierre angulaire de la réussite des clients de Zycus ».

Certains des meilleurs cas d'utilisation de l'IA générative améliorent l'ensemble du processus S2P :

1. Efficacité et innovations permettant de gagner du temps :

En exploitant la puissance du service Azure OpenAI, Zycus peut améliorer le cycle de vie des achats de bout en bout, depuis les recommandations rapides de fournisseurs alternatifs jusqu'à la simplification de la gestion des contrats, grâce au traitement des contrats en langage abstrait. Zycus a également créé une fonction de notation automatique des appels d'offres qui accélère l'évaluation des propositions. Ces innovations réduisent les efforts manuels, ce qui permet de gagner un temps précieux et de minimiser les erreurs.

2. Agrégation améliorée des sources et de l'évaluation des risques :

Les utilisateurs de Zycus disposent d'un système puissant d'agrégation et de suivi des sources, associé à une solide évaluation des risques. Les algorithmes avancés du service Azure OpenAI traitent des milliers d'articles au quotidien, multipliant par quatre le débit de traitement d'articles. iRisk génère des questionnaires liés à la conformité, ce qui facilite le processus d'évaluation tout en donnant des indications stratégiques pour atténuer les risques identifiés. Cette approche permet de rationaliser les processus de conformité et de fournir des stratégies exploitables pour parvenir à une meilleure gestion prédictive des risques.

3. Démocratisation de l'approvisionnement via Microsoft Teams :

Zycus a intégré sa plateforme à Microsoft Teams simplement afin d'en stimuler l'adoption. Cette intégration rend l'approvisionnement accessible à tous. Qu'il s'agisse de l'adhésion aux politiques, de l'extraction d'éléments de contrats, de résumés complets des réponses des fournisseurs ou de la génération de questionnaires RFQ (Request For Quotation), toutes les fonctionnalités sont conçues pour améliorer en permanence l'expérience utilisateur et obtenir un RSI maximal de la plateforme.

4. Modèles de l'IA axés sur la précision permettant des prises de décisions éclairées :

L'intégration permet de disposer d'informations plus précises, orientées données, concernant les articles alternatifs, les résumés des demandes d'achat/bons de commande et les tendances des prix, ce qui facilite les décisions d'achat plus intelligentes, minimise les risques et optimise les résultats.

« En associant les forces d'Azure OpenAI à la plateforme native source to pay de Zycus, nous établissons une nouvelle norme dans le secteur. Nos clients peuvent désormais bénéficier d'une efficacité accrue, d'une meilleure gestion des risques et d'un meilleur engagement des utilisateurs, ce qui favorise la transformation des achats adaptée aux besoins », a déclaré Aatish Dedhia.

À propos de Zycus

Zycus est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de bout en bout source to pay, un pionnier dans le domaine de l'approvisionnement cognitif, alimenté par la suite Merlin AI avancée. En mettant particulièrement l'accent sur la transformation du paysage de l'approvisionnement, Zycus s'appuie sur l'IA générative pour offrir des capacités innovantes alimentées par l'IA, qui rationalisent les processus d'approvisionnement, améliorent la prise de décision et favorisent l'approvisionnement stratégique et la gestion des fournisseurs.

Pour assister à une démo de la plateforme intégrée de Microsoft et Zycus, rejoignez-nous le 9 avril, de 13 h 00 à 14 h 30 (heure de l'Est).

