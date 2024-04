Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 6 000 $ pour le First Nations Minor Hockey Festival





QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 6 000 $ pour la tenue de la 30e édition du First Nations Minor Hockey Festival, qui a lieu à Gatineau jusqu'au 7 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le First Nations Minor Hockey Festival accueille une centaine d'équipes de jeunes joueurs et joueuses de hockey provenant de 17 communautés des Premières Nations, faisant ainsi la promotion d'une vie saine et active.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique diversifiée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec appuie le First Nations Minor Hockey Festival, qui permet aux jeunes athlètes des Premières Nations de vivre leur amour pour leur sport. Je félicite l'équipe organisatrice qui, année après année, travaille à la réussite de ce rendez-vous sportif. Je souhaite que les participants en repartent la tête remplie de souvenirs impérissables et que les visiteurs tirent avantage de leur passage en Outaouais pour découvrir les attraits touristiques qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le First Nations Minor Hockey Festival accueille chaque année de nombreux participants et leurs proches, ce qui dynamise notre région et favorise son rayonnement. Ce tournoi est devenu, au fil des ans, une tradition hivernale très appréciée des jeunes joueurs et joueuses de hockey issus des Premières Nations. Il permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »?

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

