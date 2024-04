Le fond cartograpohique ArcGIS d'Esri désormais intégré dans Autodesk Civil 3D et AutoCAD





Les leaders des secteurs de l'Architecture, Ingénierie et Construction (AEC) s'appuient de plus en plus sur l'interopérabilité des systèmes d'information géographique (SIG) et de la modélisation des données du bâtiment (BIM) pour réduire les coûts et renforcer l'efficacité des projets de construction. Pour soutenir les entreprises du secteur AEC, Esri, leader mondial de la veille géographique, et Autodesk, leader dans le domaine de la conception et de l'ingénierie, élargissent leur alliance stratégique.

« Esri est fier d'offrir cette nouvelle intégration aux utilisateurs d'Autodesk leur permettant d'avoir une meilleure visibilité des conditions existantes pour des prises de décisions de conception plus pertinentes capables de réduire les impacts environnementaux », a déclaré Kathleen Kewley, directrice pour le développement commercial mondial du secteur AEC chez Esri.

L'intégration du fond cartographique ArcGIS dans Civil 3D et AutoCAD fournit aux professionnels du secteur AEC des données géospatiales détaillées et des possibilités de cartographie. Les nouvelles intégrations du SIG et du BIM se trouvent ainsi davantage unifiés, en offrant une réelle valeur commerciale aux architectes, ingénieurs, planificateurs et entrepreneurs.

« La puissance que fournit le fond cartographique ArcGIS dans Civil 3D et AutoCAD offre aux utilisateurs une perspective géographique incomparable, favorisant la précision dans la prise de décision et encourageant un environnement bâti plus durable », a déclaré Eric DesRoche, directeur senior pour la stratégie d'infrastructure et la conception du secteur AEC chez Autodesk. « Cette nouvelle intégration témoigne de notre engagement indéfectible en faveur de l'innovation et de la collaboration ».

« Le fond cartographie ArcGIS est la pierre angulaire de nos produits cartographiques », a déclaré Bridget Brown, directrice de la gestion de l'information et des données géospatiales chez HDR, un utilisateur des logiciels d'Esri et d'Autodesk. « Ce fond cartographique soigneusement stylisé offre non seulement un contexte de géolocalisation fondamental, mais il décharge également nos équipes de l'obligation d'en créer un à partir de zéro, ce qui nous permet de nous focaliser sur les données spécifiques au projet. En outre, la possibilité de personnaliser ce fond cartographique à l'aide de l'éditeur de style de tuiles vectorielles nous permet d'ouvrir de nouveaux horizons de créativité cartographique, le cas échéant ».

« le fond cartographique ArcGIS constitue le canevas contextuel qui établit l'un des éléments les plus importants lorsqu'il s'agit de répondre à la question ''où'' », a déclaré Darin Welch, vice-président associé du secteur conception, géospatial et renseignement communautaire chez HNTB Digital Transformation Solutions, un autre utilisateur d'Esri et d'Autodesk. « Le fond cartographique d'Esri a permis à nos équipes de disposer d'une représentation immédiate et précise du monde environnant, et d'être parfaitement conscientes de la situation requise pour prendre les décisions les plus pertinentes en matière de transport, qui amélioreront nos communautés ».

