Gestion de placements Manuvie annonce la fermeture du Fonds de placements stratégiques sur le marché secondaire Manuvie, L.P. alors que le programme d'opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités atteint plus de 600 millions de dollars





En dollars américains, sauf indication contraire

BOSTON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (« GPM ») a annoncé aujourd'hui la fermeture définitive du Fonds de placements stratégiques sur le marché secondaire Manuvie, L.P. (le « Fonds »). La stratégie du Fonds met l'accent exclusivement sur des placements dans des sociétés qui sont des chefs de file de leur secteur, soutenus par des commandités de premier ordre. Grâce à cette fermeture, l'ensemble de la plateforme d'opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités a atteint 610 millions de dollars en engagements totaux de capitaux provenant d'une variété d'investisseurs externes et du fonds général de Manuvie.

GPM a tôt fait de constater l'ampleur croissante du marché secondaire, qui s'est manifestée récemment par la hausse des opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités. Jeff Hammer et Paul Sanabria dirigent cette stratégie en tant que cochefs mondiaux et agissent à titre de cogestionnaires de portefeuille du Fonds.

« Le marché a validé l'importance des opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités, puisqu'elles représentent environ 50 % du volume global des opérations sur le marché secondaire depuis quatre ans », déclare M. Sanabria. « Les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités créent des "liquidités temporaires" qui permettent aux commanditaires de détenir des titres d'excellentes sociétés et aux promoteurs de conserver des "actifs vedettes", jusqu'à la prochaine étape de la création de valeur. Tout le monde est gagnant et le Fonds est bien positionné pour profiter de cette occasion de croissance. »

Le Fonds est composé principalement de fonds de continuation avec une préférence marquée pour les opérations concentrées de trois actifs ou moins. L'équipe de placement croit que le Fonds peut créer l'« alpha sur le marché secondaire » en constituant de manière réfléchie un portefeuille d'excellentes sociétés, souscrites un actif à la fois. L'approche de l'équipe consiste surtout à investir aux côtés de promoteurs solides, dont la souscription a la même intensité que les sociétés elles-mêmes, et qui sont réellement en phase avec les nouveaux investisseurs.

« Les fonds de continuation changent la donne pour le marché secondaire », souligne M. Hammer. « La constitution d'un portefeuille sur le marché des opérations dirigées par des commandités exige de réaliser une diligence approfondie. Nous analysons les entreprises et nous établissons les rendements avec un degré de précision que les opérations traditionnelles sur le marché secondaire dirigées par des commanditaires n'ont jamais été en mesure d'atteindre. Cela nous permet d'offrir des rendements supérieurs sur le marché secondaire pour le compte de nos investisseurs. »

La plateforme axée sur les promoteurs de GPM comprend un réseau de plus de 200 liens avec des commandités qui offrent des solutions de capital dans cinq secteurs : les placements dans des fonds primaires, les coinvestissements en capital, les créances de premier rang et les créances de second rang, et les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités. Au 31 décembre 2023, GPM disposait d'un actif géré de 25,8 milliards de dollars dans le domaine des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés.1

« Nous apprécions les relations de longue date que nous entretenons avec nos promoteurs de placements privés à l'échelle mondiale et la reconnaissance de notre expertise en matière de solutions de capital souples qui répondent aux besoins des promoteurs », ajoute Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, GPM. « Nous sommes heureux du soutien apporté à notre premier fonds axé sur les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités. Malgré une conjoncture macroéconomique difficile, l'équipe a été en mesure d'offrir à nos clients une nouvelle occasion de placement intéressante. »

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.







1 L'actif géré par l'équipe Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés comprend le capital engagé financé au 31 décembre 2023. La valeur totale comprend 8,2 milliards de dollars d'engagements non financés.

