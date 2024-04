DataCandy dévoile de nouvelles fonctionnalités excitantes et un audacieux rafraîchissement de sa marque





LONDON, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - DataCandy , un fournisseur de premier plan de solutions de fidélisation et de cartes-cadeaux, est ravi d'annoncer le lancement de nouvelles fonctionnalités conçues pour propulser la croissance des entreprises. En plus de cette évolution passionnante, DataCandy présente une marque rafraîchie, mettant en avant un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle.

De plus, DataCandy est fier de dévoiler le changement de nom de son ancien forfait Enterprise à DataCandy Pro, dédié à servir les clients Entreprise avec des solutions sur mesure et un soutien inégalé.

DataCandy est depuis longtemps reconnu pour ses solutions complètes visant à améliorer l'expérience client, à stimuler les ventes et à encourager la fidélité aux marques sur le long terme. La plateforme compte plus de 15 000 emplacements clients utilisant ses services à la fine pointe de la technologie et a multiplié par deux sa croissance au cours des 3 dernières années. Avec un focus sur les industries de la restauration et du commerce de détail, la plateforme se distingue par sa capacité à maintenir des relations client durables.

Cette transformation vise à renforcer la position de DataCandy en tant que leader du marché dans le domaine de la fidélisation et des cartes-cadeaux, offrant aux entreprises une flexibilité, une personnalisation et une efficacité inégalées pour élaborer des stratégies d'engagement client personnalisées qui stimulent les ventes.

Les principales fonctionnalités comprennent :

Promotions à durée limitée

En donnant aux entreprises les moyens d'automatiser facilement le marketing et l'engagement, cette fonctionnalité innovante facilite le déploiement sans effort des offres à durée limitée par courriel et SMS tout en capitalisant sur l'instantanéité et la personnalisation offerts par ces canaux de communication. Que ce soit pour une vente saisonnière, un événement spécial ou une promotion à durée limitée, cette approche stratégique garantit que les offres rejoignent les clients précisément au moment où ils sont les plus enclins à s'engager. Cela non seulement améliore les ventes, mais approfondit également la relation entre la marque et ses clients en veillant à ce que chaque communication soit personnalisée et opportune.

Cartes-cadeaux et cartes de fidélité numériques

Gestion des récompenses de fidélité, cette solution novatrice facilite l'ajout et la gestion des cartes de fidélité numériques dans les portefeuilles mobiles des clients. En offrant un accès simple et facile aux cartes de fidélité sur leur téléphone mobile, les entreprises renforcent l'engagement et tissent des liens plus étroits avec leurs clients. La commodité des cartes de fidélité numériques encourage les achats répétés et simplifie les transactions, améliorant ainsi l'expérience client.

Avis déclenchés par la fidélité

DataCandy s'associe à NiceJob pour révolutionner la gestion de la réputation en ligne. Cette intégration permet aux entreprises d'améliorer facilement leur présence en ligne, en recueillant jusqu'à 4 fois plus d'avis. Le logiciel d'avis client de NiceJob, qui se configure et auquel on n'a plus à penser, garantit un processus sans accroc, permettant aux entreprises d'obtenir les meilleures évaluations sans avoir à investir dans la publicité. Cet afflux d'avis constitue un atout puissant, attirant de nouveaux clients et renforçant la fidélité en mettant en valeur de véritables expériences client positives.

Profitez dès aujourd'hui de ces fonctionnalités excitantes. Pour en savoir plus sur DataCandy et ses solutions innovantes de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux, visitez www.datacandy.com.

À propos de DataCandy :

DataCandy est le leader de l'industrie en matière de solutions de fidélisation et de cartes-cadeaux, permettant aux entreprises d'améliorer la fidélité de leurs clients, de stimuler les achats répétés et d'augmenter leurs revenus grâce à des stratégies d'engagement personnalisées. Avec une gamme complète de solutions et d'analyses avancées, DataCandy permet aux entreprises d'adapter leurs programmes de fidélité et de cartes-cadeaux à leurs besoins et objectifs spécifiques, garantissant une gestion et des performances optimales.

