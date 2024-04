LE GROUPE LA POSTE, PREMIERE ENTREPRISE FRANÇAISE CERTIFIÉE SBTI DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE LA BANQUE





Le groupe La Poste vise le Zéro Emission Nette à horizon 2040

PARIS, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe La Poste, engagé de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, vient d'obtenir la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de sa trajectoire Zéro Emission Nette à horizon 2040, soit avec une décennie d'avance sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris.

Le groupe La Poste est la seule entreprise française certifiée dans les domaines du transport, de la logistique et de la banque et seules 6 entreprises françaises ont été certifiées avec un objectif à 2040.

Après avoir dépassé de 5 points, avec deux ans d'avance, l'objectif de réduction de 30% de ses émissions de CO 2 sur le périmètre de ses activités historiques à horizon 2025 par rapport à 2013, le groupe La Poste poursuit la lutte contre le réchauffement climatique.

Il s'engage désormais à réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées à son activité1 et aux émissions indirectes liées à l'énergie² de 43,6% ; et aussi de 25% les émissions indirectes liées à l'activité des parties prenantes3, en particulier les fournisseurs et les sous-traitants d'ici 20304.

A plus long terme, le groupe s'engage sur une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 90% à horizon 2040 pour atteindre le Zéro Emission Nette avec 10 ans d'avance par rapport à l'Accord de Paris.

Cette nouvelle trajectoire, certifiée SBTI, embarque les filiales du groupe La Poste : Geopost et La Banque Postale. Cet engagement est soutenu par un plan de transition ambitieux :

Transport et logistique : poursuivre les efforts et les investissements dans la décarbonation des flottes des opérateurs du groupe et celles des partenaires. Accélérer l'électrification des flottes du 1 er et du dernier km et le développement des vélos-cargos Sur le transport longue distance, poursuivre l'optimisation des schémas de transport et de chargement, et déployer le recours à des carburants alternatifs aux énergies fossiles.

: poursuivre les efforts et les investissements dans la décarbonation des flottes des opérateurs du groupe et celles des partenaires. Immobilier : mettre en oeuvre le partenariat stratégique avec EDF dans le cadre de la co-entreprise avec La Poste Immobilier. Objectif : investir 400 millions d'euros pour réduire la consommation énergétique des 10 000 bâtiments de 20% et leurs émissions de gaz à effet de serre de 35% à horizon 2030 4 .

mettre en oeuvre le partenariat stratégique avec EDF dans le cadre de la co-entreprise avec La Poste Immobilier. Objectif : investir 400 millions d'euros pour réduire la consommation énergétique des 10 000 bâtiments de 20% et leurs émissions de gaz à effet de serre de 35% à horizon 2030 . Finance : La Banque Postale5 s'engage à s'approvisionner en électricité 100 % d'origine renouvelable d'ici à 2030, et à atteindre des objectifs déterminés scientifiquement sur 85% de son portefeuille total de financement et d'investissements d'ici à 2030 (crédit immobilier, immobilier commercial, financement de projets énergétiques, d'actions et obligations et de prêts long terme aux entreprises).

Pour Philippe Wahl, Président-directeur général du groupe La Poste, « La volonté d'un développement rentable et responsable est centrale pour le groupe La Poste au regard de l'urgence climatique et de l'érosion de la biodiversité. Avec la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de notre trajectoire Zéro Emission Nette à 2040, soit avec une décennie d'avance sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris, nous réaffirmons notre leadership ESG ».

L'initiative « Science Based Targets », ou « SBTi » est une organisation qui accompagne des entreprises via une méthodologie alignée et cohérente avec les recommandations faites par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Elle valide ainsi les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises privées comme publiques.

Contact presse

[email protected]

1 scope 1

2 scope 2

3 scope 3 : les achats de produits et de services, les émissions liées à l'énergie non incluses dans les scopes 1 et 2, le transport de marchandise amont, les déplacements domicile-travail

4 année de référence 2021

5 La Banque Postale est devenue en 2021 la première banque européenne et une des premières institutions financières au monde à disposer d'une trajectoire certifiée SBTi.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095781/4075565/Groupe_La_Poste_Logo.jpg

4 avril 2024 à 07:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :