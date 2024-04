Une étude de temps réalisée par un tiers démontre que le Genius Trackertm de GameChange Solar est plus rapide à installer que les traqueurs à axe unique concurrents





Cette étude de terrain démontre que la construction du Genius Tracker 1P nécessite 28 % de main-d'oeuvre en moins que la moyenne de trois traqueurs 1P concurrents pertinents pour le marché.

NORWALK, Connecticut, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- GameChange Solar, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de suivi solaire pour les centrales photovoltaïques au sol, a publié les résultats d'une étude de temps exhaustive sur l'installation de ses traqueurs solaires Genius Trackertm. L'étude, menée par Eclipse-M, un leader de l'industrie des études de temps pour les OEM, a conclu que la construction du Genius Trackertm nécessitait 28 % de main-d'oeuvre en moins que la moyenne de trois traqueurs 1P pertinents pour le marché.

L'étude de temps s'est basée sur des observations de terrain dans une centrale solaire de 456 MW au Texas, dans le centre de formation de GameChange Solar, et dans plusieurs autres projets pour lesquels Eclipse-M a effectué des observations sur site au cours des cinq dernières années. Ces données ont ensuite été comparées aux enregistrements historiques d'activités similaires dans la base de données d'Eclipse-M pour d'autres traqueurs pertinents pour l'industrie. Charles Bishop, vice-président des opérations de terrain chez GameChange Solar, a travaillé en étroite collaboration avec Eclipse-M sur la période de 3 mois pour s'assurer qu'ils obtenaient des données précises des sites.

Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :

Le système Genius Trackertm 1P a démontré des avantages significatifs en termes de productivité par rapport à ses concurrents, sa construction nécessitant 28 % de main-d'oeuvre en moins que la moyenne de trois traqueurs 1P pertinents pour le marché.

L'accent mis par GameChange Solar sur le préassemblage en usine et le nombre de pièces relativement faible rationalise considérablement les processus d'installation, réduit les besoins de main-d'oeuvre et simplifie les opérations de logistiques et de manutention des matériaux.

Le système SpeedClamptm permet d'installer les modules avec seulement deux boulons par module, y compris la fixation de la pince de module elle-même.

Le système d'entraînement et la structure du Genius Trackertm IP sont considérés comme les meilleurs de leur catégorie en termes de productivité par mégawatt (MH/MW). En outre, l'installation du module est considérablement plus rapide que celle d'autres traqueurs 1P pertinents pour le marché.

Des fonctionnalités innovantes, telles que le système de fixation de tube post-top en deux parties, contribuent à des installations plus rapides et plus précises, avec des ajustements possibles dans toutes les directions requises.

GameChange Solar met à la disposition de ses clients un portail en ligne avancé sur l'état des expéditions, qui fournit des informations logistiques en temps réel jusqu'au niveau du contenu du conteneur et facilite la planification efficace des expéditions pour s'aligner sur les calendriers de construction.

Les facteurs clés qui contribuent à ce résultat de productivité sont les améliorations de la constructibilité, les exigences simplifiées en matière d'outillage, les composants uniques et simples à installer et les services complets d'aide à la construction fournis par GameChange Solar.

par GameChange Solar. Les méthodes de construction allégées pourraient permettre de réduire la main-d'oeuvre jusqu'à 40 % sur les sites éoliens standard.

« Les résultats de cette étude démontrent l'engagement de GameChange Solar envers nos clients dans la façon dont nous innovons à la fois pour la construction et l'efficacité logistique de nos traqueurs solaires, a déclaré Derick Botha, directeur commercial de GameChange Solar. Nous sommes fiers d'offrir à nos clients une solution qui non seulement maximise le rendement énergétique, mais minimise également le temps de construction et les coûts de main-d'oeuvre. »

« Le processus d'élaboration de ce rapport a été grandement amélioré par le soutien de toute l'équipe de GameChange, du terrain jusqu'à la haute direction, a déclaré Bill Poulin, associé directeur chez Eclipse-M. Nous avons apprécié la concentration de l'équipe, qui nous a aidés à produire un rapport complet. »

Le rapport complet est disponible sur demande par e-mail à l'adresse suivante : [email protected] .

Pour obtenir plus d'informations sur GameChange Solar et son système Genius Trackertm, veuillez consulter le site : https://gamechangesolar.com/tracker .

À propos de GameChange Solar

GameChange est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de traqueurs solaires utilisés dans des projets de production d'énergie solaire distribuée à grande échelle et au sol dans le monde entier. Nous avons livré des systèmes de traqueurs solaires et d'inclinaison fixe d'une capacité de plus de 30 GW, qui allient une installation rapide, une qualité fiable et une valeur inégalée grâce à une ingénierie supérieure, un design innovant et une fabrication à grande échelle. Nos produits permettent aux panneaux solaires des centrales électriques de suivre le mouvement du soleil dans le ciel et d'optimiser les performances des installations tout en protégeant le réseau des conditions météorologiques néfastes.

À propos d'Eclipse-M

Eclipse-M est l'un des principaux fournisseurs d'études de temps pour les OEM, les systèmes de construction allégée et la formation EPC ainsi que les systèmes d'exécution de projet. Eclipse-M a servi plus de 6 GW de projets.

Contact :

Lisa Andrews

Directrice marketing

GameChange Solar

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

4 avril 2024 à 06:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :