NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil d'administration du Réseau des SADC et CAE est heureux d'annoncer la nomination de Pascal Harvey à titre de président-directeur général et de Pierre-Olivier Colas à titre de directeur général adjoint de l'organisation. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de changements sur le plan de la gouvernance qui visent à donner un nouvel essor à notre réseau au sein de l'écosystème de développement économique au Québec.

« Je tiens à féliciter messieurs Harvey et Colas pour leur nomination. Alors que monsieur Harvey a occupé le titre de directeur général du Réseau ces trois dernières années, il a su exercer un leadership rassembleur marqué tant auprès des membres que du Conseil d'administration. Monsieur Colas a aussi fortement contribué au développement du Réseau, grâce à l'implantation de programmes importants palliant différents enjeux économiques, notamment en tourisme, en développement durable et en numérique. Il a aussi accentué le développement de partenariats et de projets porteurs », a déclaré Vallier Daigle, président du Conseil d'administration.

Le Réseau des SADC et CAE étant fort actif, il compte sur une équipe solide qui s'agrandira également dans les prochaines semaines, puisque de nouveaux postes seront sous peu ouverts afin de combler nos différents besoins, internes de même que ceux de nos clientèles externes entrepreneurs et partenaires. Il compte aussi sur le travail, l'expertise et l'implication des 400 professionnels et 600 bénévoles qui sont au coeur de nos orientations et notre mission : être un acteur incontournable du développement économique local.

Pascal Harvey : président-directeur général du Réseau des SADC et CAE

Rappelons qu'en plus de ses expériences passées notamment à tire de directeur général de la SADC de Charlevoix et au sein de postes stratégiques dans la sphère politique, Pascal est un communicateur chevronné, qui a su mettre au profit de notre Réseau ses habiletés de leadership et de représentation publique. Aussi, amateur de sport et chroniqueur sportif à ses heures, il sait cerner les enjeux des équipes et les guider vers le succès.

« L'économie des régions du Québec peut compter sur les SADC et CAE. Grâce à l'intelligence collective de tous les employés et bénévoles qui gravitent au sein de notre Réseau et à notre ancrage dans toutes les régions du Québec, je souhaite que nous soyons encore plus présents pour répondre efficacement aux besoins des entrepreneurs et des collectivités », affirme M. Harvey.

Pierre-Olivier Colas : directeur général adjoint

Rassembleur, Pierre-Olivier a été consultant pendant près de 10 ans en planification stratégique pour les entreprises et organismes de développement économique avant de se joindre au Réseau en 2019. Stratège d'expérience, il a su au cours des cinq dernières années mener à terme avec succès ses divers dossiers et mettre à profit son expertise pour accompagner et mobiliser les SADC et CAE du Québec vers un dynamisme renouvelé. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en gestion et d'une spécialisation en développement durable.

« J'ai la chance depuis cinq ans de collaborer avec les 67 SADC et CAE et avec l'équipe du Réseau afin de développer les meilleures solutions pour accentuer la vitalité économique de nos régions. Le potentiel de ce grand Réseau est énorme et je suis fier d'y contribuer », affirme M. Colas.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 500 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

