Keel Mind et eCampusOntario s'associent pour promouvoir le soutien en santé mentale pour les apprenants de l'Ontario





Les apprenants de l'Ontario bénéficieront d'un nouvel accès aux services de santé mentale à domicile

TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - eCampusOntario s'est associé à Keel Mind (anciennement connu sous le nom de Get-A-Head) pour rendre les services de soutien en santé mentale plus accessibles aux étudiants postsecondaires de l'Ontario. Grâce à cette collaboration, les établissements postsecondaires publics disposeront d'une ressource gratuite en santé mentale qui appuie la supervision et la formation, ainsi que d'une ressource numérique facile à utiliser pour que les étudiants puissent recevoir des soins professionnels dans leur établissement.

À compter du printemps 2024, eCampusOntario mènera des recherches et des consultations auprès du corps enseignant et des étudiants de ses établissements membres afin de cerner les principaux besoins et défis en matière de santé mentale. Keel Mind s'appuiera sur ces recherches exhaustives pour créer un nouveau portail sur la santé mentale qui offrira un soutien direct aux étudiants.

Keel Mind est une plateforme de formation et de prestation de services en santé mentale de pointe qui intègre le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle pour que les fournisseurs de soins soient davantage axés sur les données dans leur prestation de soins, améliorant ainsi l'accès, le diagnostic et les soins aux patients. La plateforme est mise gratuitement à la disposition des établissements membres par l'intermédiaire du bac à sable des technologies de l'éducation d'eCampusOntario.

En mars 2022, le ministère des Collèges et Universités a annoncé que tous les établissements postsecondaires de l'Ontario auraient accès à la plateforme. Depuis, Keel Mind a été adopté par les utilisateurs de 35 des 46 établissements postsecondaires publics de l'Ontario. Plus de 110 000 séances de thérapie ont été offertes aux étudiants et 83 % des répondants au sondage ont indiqué que les services offerts par la plateforme amélioraient leur bien-être mental.

« Il est essentiel de soutenir nos étudiants et notre corps enseignant en leur donnant accès à des ressources de haute qualité en matière de santé mentale, a déclaré Robert Luke, directeur général d'eCampusOntario. Nous sommes ravis de fournir à nos établissements membres les ressources et outils novateurs dont ils ont besoin pour aider les étudiants à recevoir des soins de santé mentale en temps opportun et à entrer en contact avec les professionnels de la santé de leur établissement dans un environnement virtuel sécuritaire et accessible. Des ressources telles que Keel Mind constituent des éléments essentiels du soutien global numérique nécessaire à la réussite des apprenants. »

« En nous associant à eCampusOntario, nous sommes ravis de collaborer directement avec les étudiants et le corps enseignant des établissements de l'Ontario, explique Ahad Bandealy, fondateur de la plateforme et directeur de la stratégie numérique chez Keel. Keel Mind a été conçu pour soutenir les futurs professionnels de la santé mentale en leur offrant un aperçu plus approfondi de leurs séances, en simplifiant le processus de supervision et en offrant une plateforme sécurisée et conviviale grâce à laquelle les étudiants accèdent facilement aux soins virtuels, où qu'ils se trouvent. »

« Les étudiants sont souvent confrontés à divers problèmes de santé mentale tout au long du semestre et, même s'ils sont sur le campus en tant qu'individus, ces difficultés ont des répercussions sur leurs familles, explique Dr Dillon Browne, Chaire de recherche du Canada en psychologie infantile et familiale à l'Université de Waterloo. La plateforme Keel Mind nous a permis d'offrir un accès direct aux services cliniques aux étudiants et aux familles en 2022-2023. Nous évaluons également comment ces services ont contribué à leur bien-être. C'est formidable de constater l'évolution vers l'adoption de solutions technologiques à mesure que les soutiens en santé mentale deviennent plus accessibles pour les Ontariens. »

En 2024, eCampusOntario entreprendra des consultations à l'appui de son partenariat avec Keel Mind auprès des établissements postsecondaires et des apprenants de l'Ontario.

À propos d'eCampusOntario

eCampusOntario est un organisme sans but lucratif financé par la province qui dirige un consortium de collèges, d'universités et d'instituts autochtones financés par le gouvernement provincial afin de développer et mettre à l'essai des outils d'apprentissage en ligne pour faire progresser l'utilisation des technologies de l'éducation et des environnements d'apprentissage numériques. Nous aidons les établissements membres à favoriser l'innovation, la collaboration et l'excellence au nom des étudiants et du corps enseignant de l'Ontario et à participer à l'évolution de l'enseignement et de l'apprentissage.

À propos de Keel Mind

Keel Mind est une division à part entière de Keel Digital Solutions Corp. La plateforme fournit aux stagiaires en santé mentale, aux praticiens, aux pairs aidants et aux conseillers en toxicomanie des outils d'aide à la décision et d'efficacité pour permettre une formation plus efficace et une prestation de services efficiente. Les outils en ligne sécurisés peuvent être utilisés en personne ou à distance, ce qui élimine les obstacles à l'accès pour les clients et les professionnels.

SOURCE eCampusOntario

4 avril 2024 à 06:00

