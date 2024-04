Clearwater Analytics s'associe à Wilshire et acquiert des modèles de risque et de performance sophistiqués





Le partenariat vise à soutenir les clients des deux entreprises et à améliorer considérablement leur l'offre pour les besoins en matière de risque et de performance des clients du front office et du middle office

BOISE, Idaho et SANTA MONICA, Californie, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif pour acquérir des solutions d'analyse des risques et des performances de Wilshire Advisors LLC , une entreprise mondiale de premier plan de services financiers. Plus précisément, Clearwater fera l'acquisition de Wilshire AxiomSM, Wilshire AtlasSM, Wilshire Abacus et Wilshire iQComposite, qui fournissent des capacités d'analyses de titres à revenu fixe, d'analyses d'actions, de mesure du rendement, de comptabilité et d'analyses de soutien à la conformité GIPS®, et les fusionnera avec sa propre plateforme d'analyse des risques et des performances pour créer un produit puissant et convaincant pour ses clients.

Le partenariat, qui sera co-marqué sous le nom de Clearwater Wilshire Analytics, permettra aux deux sociétés de fournir des capacités analytiques améliorées aux gestionnaires de placements et aux propriétaires d'actifs institutionnels tels que les caisses de retraite publiques, les compagnies d'assurance, les fondations, les fonds de dotation et plus encore. En partenariat avec Wilshire, Clearwater pourra renforcer sa position sur le marché des investisseurs institutionnels. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La nouvelle plateforme Clearwater Wilshire Analytics aidera les clients à calculer la performance et l'attribution des risques, à participer à la construction de portefeuilles de sécurité, à découvrir de nouvelles stratégies, à accéder à des modèles de portefeuille de haute qualité, et à cerner les opportunités d'investissement qui maximisent les rendements et atténuent les risques. Grâce à elle, les équipes d'investissement seront en mesure d'améliorer considérablement la satisfaction de la clientèle et d'accélérer la croissance des actifs sous gestion comparativement au marché.

Les analyses de pointe de Wilshire ont une longue histoire d'excellence et ont été adoptées par les clients du monde entier. Ces modèles hautement sophistiqués, largement adoptés et éprouvés, ont aidé les clients à renforcer leurs portefeuilles dans diverses conditions de marché et ont résisté à l'épreuve du temps. Clearwater compte investir dans la construction d'un front-end moderne, d'élargir la couverture des classes d'actifs et d'améliorer les offres actuelles de Wilshire à l'aide des capacités de sa propre plateforme. Ce faisant, l'entreprise aidera à faire de Clearwater un fournisseur de premier plan de solutions de risque et de performance complètes et puissantes, au bénéfice des clients des deux organisations. Wilshire continuera de concentrer sa croissance stratégique sur ses principaux secteurs d'activité axés sur la retraite et le patrimoine, les placements alternatifs et aux mandats institutionnels. Après la clôture de la transaction, Wilshire continuera d'avoir accès au logiciel d'analyse pour soutenir ses clients.

« L'acquisition stratégique des produits AxiomSM, AtlasSM, Abacus et iQComposite de Wilshire marque une étape importante pour Clearwater. Cette acquisition nous permettra d'accroître grandement les capacités de risque et de performance de nos clients dans leurs fonctions de front et middle office. De plus, les produits s'aligneront parfaitement sur les besoins à long terme de nos clients tout au long du cycle de vie des investissements », a déclaré Sandeep Sahai, PDG de Clearwater Analytics. « La puissante propriété intellectuelle de Wilshire, combinée à la plateforme de base complète et fiable de Clearwater, offre des avantages considérables à nos clients tout en établissant une nouvelle norme dans l'industrie. Ensemble, nous sommes enthousiastes à l'idée d'agrandir notre présence dans des marchés à forte croissance, en nous appuyant sur une solution de gestion de placements de premier ordre qui accélérera la façon dont nos clients font croître leurs activités. »

« Notre équipe a construit une suite de solutions robuste et éprouvée qui fournit des informations exploitables et continue de faire figure de référence dans l'industrie », a déclaré Andy Stewart, PDG de Wilshire. « Clearwater est le gestionnaire idéal pour développer l'entreprise, investir dans ces capacités et accélérer la croissance de ces outils analytiques en vue de servir un large éventail de clients. »

« Cette collaboration a été rendue possible par les contributions, l'expertise et la passion de notre équipe d'analyse », a déclaré Jason Schwarz, PDG adjoint de Wilshire. « La plateforme combinée Clearwater Wilshire Analytics aidera non seulement à améliorer les résultats d'investissement pour les clients existants, mais aussi à atteindre de nouveaux clients potentiels sur des marchés qui n'ont jamais eu accès à nos capacités. »

Clearwater s'attent à payer environ 40 millions de dollars pour les actifs de Wilshire, tout en ajoutant près de 7 millions de dollars en revenus annualisés.

À propos de Wilshire

Wilshire est une société de services financiers internationale de premier plan et agit à titre de partenaire de confiance pour près de 500 des principaux investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers. Nos clients comptent sur nous pour améliorer leurs résultats de placement et assurer un avenir meilleur. Wilshire fournit des conseils sur plus de 1 300 milliards de dollars d'actifs et gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2023. Wilshire a son siège social aux États-Unis et compte des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Wilshire, consultez le site : www.wilshire.com .

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture monoinstance et multitenant, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7 300 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Des informations complémentaires sur Clearwater sont disponibles à l'adresse suivante : clearwateranalytics.com .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent des renseignements sur les facteurs suivants liés à Clearwater et/ou aux actifs en cours d'acquisitions : les résultats futurs possibles ou présumés des activités, les performances possibles ou présumées, les stratégies d'affaires, les développements technologiques, les plans de financement et d'investissement, les politiques de dividendes, la position concurrentielle, l'industrie, l'environnement économique et réglementaire, les possibilités de croissance et les effets de la concurrence. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiés par des termes tels que « prévoir », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention », « viser », « pourrait », « planifier », « potentiel », « prévoir », « projet », « chercher », « devrait », « serait » ou des expressions similaires et les versions négatives de ces termes, mais ne sont pas le seul moyen d'identifier ces déclarations.

Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de Clearwater, qui peuvent donner lieu au fait que les résultats réels de Clearwater, son rendement ou ses réalisations soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Clearwater à intégrer avec succès les opérations et la technologie des actifs en cours d'acquisition ; à conserver et à fidéliser les employés liés aux actifs en cours d'acquisition après la clôture de la transaction ; à conserver les clients issus de l'acquisition et à clôturer avec succès l'acquisition des actifs à acquérir, ainsi que d'autres risques et incertitudes décrits sous la rubrique « Risk Factors » (facteurs de risque) dans le rapport annuel de Clearwater sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 29 février 2024, et dans d'autres rapports périodiques déposés par Clearwater auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov et sur le site Web de Clearwater. Compte tenu de ces incertitudes, vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives ne représentent les croyances et les hypothèses de la direction qu'à la date du présent communiqué de presse et ne doivent pas être considérées comme représentant les attentes ou les croyances de Clearwater à une date ultérieure à la date à laquelle elles sont formulées. Clearwater ne s'engage pas et décline précisément la responsabilité de mettre à jour toute déclaration prospective qui pourrait être exprimée par ou au nom de Clearwater.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/4624368/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpg

