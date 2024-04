Arena annonce sa collaboration avec AMD





AMD et Arena vont déployer à grande échelle la première solution de test de l'IA pour améliorer les optimisations des performances des GPU de nouvelle génération

NEW YORK, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Arena, développeur de modèles de base spécialisés dans l'IA, a annoncé aujourd'hui une collaboration visant à étendre le déploiement par AMD d'Arena Atlas, le premier produit de test et d'optimisation de l'IA au monde pour la technologie des semi-conducteurs de noeuds de processus les plus récents.

Au cours de l'année 2023, AMD et Arena ont piloté Atlas pour le test et l'optimisation du GPU AMD RadeonTM. En identifiant rapidement et de manière autonome les optimisations de puissance et de performance, les ingénieurs d'AMD peuvent se concentrer sur d'autres tâches, ce qui permet d'augmenter la productivité et d'accélérer le développement des produits. Atlas facilite l'utilisation de l'IA dans le processus de configuration et de test des semi-conducteurs, ce qui permet aux consommateurs et aux professionnels de disposer d'appareils plus performants et plus rapides.

Atlas est capable d'interpréter des données multimodales au-delà du texte et de la vidéo standard, telles que les courbes de puissance, les profils thermiques et la vidéo HD en continu, afin de mieux comprendre le comportement d'un GPU complexe. Atlas peut ainsi effectuer des tests et des réglages de manière autonome, ce qui réduit la charge de travail des ingénieurs et permet d'accélérer certains aspects du calendrier des nouveaux produits. « Ce que nous avons prouvé avec Atlas pour les tests n'est qu'un début, a déclaré Pratap Ranade, cofondateur et PDG d'Arena. À l'avenir, Atlas pourra également contribuer au débogage, à l'analyse des causes profondes et, à terme, à la conception de meilleures puces et d'autres produits électroniques complexes. »

« En plus de donner à nos clients les capacités les plus récentes pour tirer parti de toute la puissance de l'IA dans leurs entreprises et industries, AMD s'engage à tirer parti des technologies d'IA avancées en interne pour améliorer les processus et, en fin de compte, fournir de meilleures solutions à nos clients, a ajouté Andrej Zdravkovic, vice-président directeur et responsable des logiciels chez AMD. Atlas aide à rationaliser le processus long et manuel de configuration et de test des technologies GPU complexes d'aujourd'hui, donnant à nos ingénieurs une longueur d'avance pour maximiser les optimisations des produits de la prochaine génération. »

À propos d'Arena IA

Fondée en 2019 et basée à New York, Arena pense qu'il existe une meilleure façon de tout construire et de tout vendre. En utilisant des modèles de fondation d'IA multimodale spécifiques à l'industrie, les produits d'Arena pour la fabrication avancée, ainsi que les marques de consommation et les distributeurs, sont déployés à l'échelle mondiale à travers certaines des plus grandes entreprises du Fortune 500.

Arena est soutenue par Initialized Capital, Goldcrest Capital, Founders Fund, Fifth Down Capital, Garuda Ventures et des investisseurs providentiels tels que Peter Thiel, Michael Seibel, le général David Petraeus, Qasar Younis et d'autres.

