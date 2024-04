Adani Green Energy devient la première société en Inde à dépasser 10 000 MW d'énergie renouvelable





Adani Green Energy Limited (AGEL), la plus grande société d'énergie renouvelable en Inde et l'un des chefs de file mondiaux, a dépassé 10 000 mégawatts (MW) de portefeuille opérationnel, fournissant une énergie fiable, abordable et propre au réseau national. Le portefeuille opérationnel d'AGEL se compose de 7 393 MW d'énergie solaire, 1 401 MW d'énergie éolienne et 2 140 MW de capacité hybride éolienne-solaire. Cette étape témoigne de la volonté d'AGEL et de ses partenaires de développement d'atteindre l'objectif de 45 000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2030.

Le portefeuille opérationnel de 10 934 MW d'AGEL alimentera plus de 5,8 millions de foyers et évitera chaque année environ 21 millions de tonnes d'émissions de CO2.

AGEL crée un précédent pour la façon dont la technologie innovante, les capacités d'exécution, la numérisation, un réseau robuste de chaîne d'approvisionnement et le financement des infrastructures à long terme, combinés à des pratiques durables, peuvent stimuler la transition vers une énergie propre et la décarbonisation à l'échelle giga.

« Nous sommes fiers d'être le premier das hazari en Inde dans le domaine des énergies renouvelables », déclare M. Gautam Adani, président du conseil d'administration du Groupe Adani. « En moins d'une décennie, Adani Green Energy n'a pas seulement envisagé un avenir plus vert, mais l'a aussi actualisé, passant d'une simple idée d'étudier l'énergie propre à la réalisation d'une immense capacité installée de 10 000 MW. Cet accomplissement est une démonstration de la rapidité et de l'échelle avec lesquelles le Groupe Adani vise à faciliter la transition de l'Inde vers une énergie propre, fiable et abordable. Dans notre volonté d'atteindre 45 000 MW d'ici 2030, nous construisons la plus grande centrale d'énergie renouvelable au monde à Khavda, un projet de 30 000 MW sans précédent sur la scène mondiale. AGEL ne se contente pas d'établir de nouvelles références pour le secteur, mais aussi de les redéfinir. »

Conformément à l'engagement d'AGEL de valoriser le capital naturel et social, l'entreprise poursuit des pratiques durables dans l'ensemble de ses activités. La volonté indéfectible d'AGEL d'alimenter un avenir durable pour tous s'aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, à savoir une énergie abordable et propre, un travail décent et une croissance économique, l'industrie, l'innovation et les infrastructures, la gestion de l'eau, la gestion des déchets et une économie circulaire, la gestion de la biodiversité et l'action pour le climat. Le portefeuille d'exploitation d'AGEL est certifié « sans plastique à usage unique », « zéro déchet de décharge » et « conservation positive de l'eau pour les installations d'une capacité de plus de 200 MW ».

Contribution de plus de 10 000 MW d'AGEL aux objectifs de l'Inde en matière d'énergie renouvelable :

- Plus importante expansion de nouvelles capacités en Inde dans le secteur des énergies renouvelables

- Représente environ 11 % de la capacité solaire et éolienne installée en Inde

- Contribuant à plus de 15 % des installations solaires de services publics en Inde

- Création de plus de 3 200 emplois verts directs

Fournir un plan détaillé pour le développement à l'échelle du giga :

- Exercice 2016 : plus grande centrale d'énergie renouvelable au monde de 648 MW à Kamuthi, Tamil Nadu

- Exercice 2023 : plus grand hub au monde d'énergie renouvelable hybride sur un même site de 2 140 MW à Jaisalmer, Rajasthan

- Prochaine étape : plus grand projet d'énergie renouvelable au monde de 30 000 MW à Khavda, Gujarat

AGEL développe le plus grand projet d'énergie renouvelable au monde de 30 000 MW sur des terres arides à Khavda, district de Kutch, dans le Gujarat. Construit sur 538 km², le site est cinq fois plus grand que Paris et presque aussi grand que Bombay. AGEL a mis en service une capacité solaire cumulée de 2 000 MW dans les 12 mois suivant le début des travaux. Les travaux à Khavda se poursuivent à un rythme rapide, AGEL tirant parti des capacités d'exécution de projet d'Adani Infra, de l'expertise manufacturière d'Adani New Industries Limited, de l'excellence opérationnelle d'Adani Infrastructure Management Services Ltd. et de la solide chaîne d'approvisionnement de nos partenaires stratégiques.

À propos d'Adani Green Energy Limited (AGEL)

AGEL est la plus grande société d'énergie renouvelable en Inde et l'un des chefs de file mondiaux, permettant la transition vers une énergie propre. AGEL développe, possède et exploite des centrales solaires, éoliennes et hybrides connectées au réseau électrique des services publics. Avec une trajectoire de croissance bloquée à 21,8 gigawatts (GW), AGEL dispose actuellement d'un portefeuille d'énergie renouvelable opérationnel de plus de 10,9 GW, le plus important en Inde, répartis dans 12 États. La société s'est fixée comme objectif d'atteindre 45 GW d'ici 2030 alignés sur les objectifs de décarbonation de l'Inde. AGEL se concentre sur l'exploitation de la technologie pour réduire le coût nivelé de l'énergie afin de permettre l'adoption à grande échelle d'une énergie propre abordable. Visitez : www.adanigreenenergy.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 00:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :