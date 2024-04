Mary Kay Inc. incarne les efforts de conservation des océans lors du 11? sommet mondial annuel sur les océans





Mary Kay Inc., un leader mondial dans l'autonomisation des femmes et fervent défenseur de la durabilité, est une fois de plus à l'avant-garde des efforts mondiaux de conservation des océans. La marque de beauté a été fière de participer à la 11e édition annuelle du World Ocean Summit & Expo, qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, du 11 au 13 mars. En tant que sponsor de niveau bronze pour la deuxième année consécutive, Mary Kay a démontré son engagement inébranlable à promouvoir une économie bleue durable en tant que représentant du secteur privé et grâce à sa collaboration de longue date avec The Nature Conservancy (TNC).

Le World Ocean Summit & Expo annuel, organisé par Economist Impact, a réuni plus de 200 intervenants experts et un public international diversifié pour participer à des discussions, des ateliers et des sessions importantes « Comment faire ». Ces rencontres ont mis l'accent sur des solutions concrètes aux problèmes océaniques les plus urgents, soulignant l'importance des efforts de collaboration entre les secteurs.

Sandra Silva , directrice générale de Mary Kay Portugal, a pris une part active au débat d'experts intitulé « Développement de projets bleus basés sur la nature » Silva a partagé des perspectives sur la nécessité cruciale d'efforts collaboratifs dans la conservation marine et a souligné l'impact de l'intégration des perspectives de genre dans les initiatives visant à relever les défis liés au changement climatique et à la perte de biodiversité.

« La participation de Mary Kay au sommet annuel mondial sur l'océan de cette année visait non seulement à consolider notre engagement envers la conservation des océans, mais également à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans ces efforts », a déclaré Silva. « Nous estimons que nos actions collectives aujourd'hui sont cruciales pour la préservation des écosystèmes marins. Toutes les parties prenantes ont quitté le sommet avec une vision claire des nouvelles synergies, une attention particulière portée aux stratégies réalisables et des solutions fiables pour améliorer la gestion des océans. »

Le Dr. Lizzie Mcleod, directrice mondiale des océans pour The Nature Conservancy, a exprimé sa gratitude pour leur relation à long terme et impactante avec Mary Kay. « Notre étroite collaboration témoigne de la capacité de la communauté scientifique et du secteur privé à unir leurs forces pour préserver la santé des océans. Le soutien de Mary Kay aux initiatives de conservation marine, notamment le projet Super Reefs à Palau, est un exemple de notre effort collectif pour assurer la santé et la résilience des océans. »

Depuis 37 ans, Mary Kay s'efforce d'améliorer la santé des océans et la sensibilisation aux récifs coralliens en soutenant The Nature Conservancy. Certains des projets les plus récents incluent la restauration des super récifs dans la région Asie-Pacifique et d'autres projets à Hawaï, Palau, dans les îles Marshall et au Belize. Ces projets s'inscrivent dans la mission de Mary Kay, qui consiste non seulement à améliorer la qualité de vie, mais aussi à garantir la longévité et la santé des environnements marins pour les générations futures.

Mary Kay a commencé à soutenir The Nature Conservancy (TNC) en 1987 et a contribué à des projets pendant plus de trois décennies à travers 100 projets de conservation dans le monde entier.

Dans le cadre de sa mission de conservation des terres et des eaux de la Terre, TNC vise à conserver 4 milliards d'hectares d'océan d'ici à 2030, y compris les récifs coralliens.

Sur plus de 1 500 articles publiés sur les sciences des récifs coralliens dans les pays de l'OCDE, 33 % des auteurs étaient des femmes. 1

13 à 24 % des postes de direction dans le secteur des sciences marines de l'UE sont occupés par des femmes. 1

90 % des femmes travaillant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont davantage impliquées dans des tâches moins bien rémunérées ou non rémunérées.1

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, l'opportunité Mary Kay permet aux femmes de tracer leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, au plaidoyer et à l'innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay croit en la préservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes touchées par le cancer et les abus domestiques, et en la nécessité d'encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter).

A propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de protection de l'environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le réchauffement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eau, et les océans, à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l'eau de manière durable, et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 76 pays et territoires ?37 par impact direct sur la conservation et 39 par partenaires ? nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé, et autres partenaires, à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

