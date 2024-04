Avis aux médias - Le gouvernement du Canada enverra une délégation de vétérans 2ELGBTQI+ pour commémorer la Première Guerre mondiale en Europe





OTTAWA, ON, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a organisé des activités commémoratives à l'étranger pour les vétérans 2ELGBTQI+ afin de commémorer la Première Guerre mondiale, à l'approche du 107e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Dès le 6 avril en Belgique, une délégation composée de représentants de Vétérans arc-en-ciel du Canada et de la Purge LGBT - la première délégation de vétérans de ce genre - suivra les traces de Frederick Hardy, qui a été condamné aux travaux forcés en 1916 pour des accusations liées à sa sexualité et est par la suite mort au combat, à travers les champs de bataille d'Europe. Ce moment historique important pour les vétérans de la communauté 2ELGBTQI+ culminera le 9 avril, lorsqu'ils verront le nom de Frederick Hardy sur le Mémorial national du Canada à Vimy et participeront dans la cérémonie annuelle.

Le programme de la délégation en Belgique comprendra des visites de sites commémoratifs clés, notamment le Mémorial canadien de Passchendaele, le Mémorial canadien de Saint-Julien et le Mémorial John McCrae. Ils assisteront également à la cérémonie quotidienne de commémoration au Mémorial de la Porte de Menin.

Une fois en France, les membres de la délégation visiteront le Mémorial de la cote 70, où Frederick Hardy est mort en service, ainsi que le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. La délégation participera ensuite à diverses activités commémoratives au Mémorial national du Canada à Vimy, notamment une visite guidée du centre d'accueil, des tunnels et des tranchées. Tout au long de la mission, des histoires de soldats 2ELGBTQI+ ayant servi pendant la Première Guerre mondiale seront partagées par la délégation.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, se joindra à ce programme commémoratif le 6 avril pour une journée complète d'activités en Belgique, avant de retourner au Canada.

Du 3 au 6 avril, la ministre Petitpas Taylor participera à des événements commémoratifs, des réunions bilatérales et des activités au Royaume-Uni et en Belgique. Au Royaume-Uni, la ministre Petitpas Taylor rendra visite à des retraités de Chelsea au Royal Hospital Chelsea, dont un vétéran canadien de la Seconde Guerre mondiale, rencontrera l'honorable Ralph Goodale, Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Représentant permanent auprès de l'Organisation maritime internationale, et déposera une couronne au cimetière militaire Shorncliffe. Lors de son séjour en Belgique, la ministre Petitpas Taylor rencontrera des représentants de l'OTAN, dont Irene Fellin, représentante spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité. À l'OTAN, elle rencontrera aussi Alain Gendron, ambassadeur du Canada en Belgique et Ludivine Dedonder, ministre de la Défense de la Belgique.

