1000 MIGLIA 2024 : PUBLICATION DE LA LISTE DES VOITURES ACCEPTÉES





BRESCIA, Italie, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Avec l'achèvement des travaux de la Commission de sélection, chargée d'examiner les candidatures reçues, la liste des voitures acceptées pour l'édition 2024 du 1000 Miglia est désormais officiellement rendue publique. 33 nations seront représentées, mais l'Italie restera le pays avec le plus grand nombre de concurrents, et 71 voitures participeront à la course historique 1000 Miglia.

Les files d'attente comme celles d'Alfa Romeos et de Bugattis seront inégalées, dignes de la plus belle course au monde. 50 Alfa Romeos, dont un bloc rare de 6C 1750s et trois 8C, 31 Porsches, 27 Jaguars, 25 Mercedes Benz, 21 Ferraris et 17 Bugattis, débuteront à Brescia le 11 juin et reviendront samedi 15, après avoir couvert plus de 2 000 km de l'itinéraire, qui auront sa moitié habituellepoint de passage à Rome le soir du jeudi 13.

Luttant pour la victoire avec Andrea Vesco et Fabio Salvinelli à la recherche de leur quatrième titre consécutif, le cinquième pour Vesco qui a également triomphé en 2020 aux côtés de son père Roberto, le couple argentin Juan Tonconogy et Barbara Ruffini, le dernier équipage étranger sur le tableau d'honneur de la course avec sa victoire en 2018, reviendra sur la plateforme Viale Venezia. Belometti-Ricca, Fontanella-Covelli, Sisti-Gualandi et Turelli-Turelli dirigent le groupe de candidats au podium.

Le format à cinq étapes a été confirmé, et la course répétera la direction antihoraire comme en 2021. Turin, Viareggio, Rome et Bologne seront les finitions de la jambe avant de revenir à Brescia. De plus, cette année, les voitures historiques de la Flèche rouge seront précédées de la 1000 Miglia Green et de la Ferrari Tribute 1000 Miglia. Le 1000 Miglia Experience, l'événement réservé aux supercars modernes et aux hyper-voitures, qui en est à sa troisième année, reviendra également.

Les voitures acceptées pour le 1000 Miglia 2024, en tant que garantie d'excellence et d'authenticité, sont toutes enregistrées conformément aux réglementations du Registro 1000 Miglia . La liste est disponible sur le site officiel 1000miglia.it .

3 avril 2024 à 11:24

