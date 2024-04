General Mills Canada renforce son engagement envers le milieu sportif en devenant supporteur officiel du Comité paralympique canadien





TORONTO, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris approchent à grands pas, General Mills Canada est fière d'amplifier son soutien envers les athlètes canadiens en devenant supporteur officiel du Comité paralympique canadien (CPC), et en collaborant avec la joueuse de basketball en fauteuil roulant Cindy Ouellet.



«?Nous sommes ravis de nous associer à General Mills, qui contribue à promouvoir le pouvoir du sport depuis longtemps », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. Les paralympiens sont des athlètes extraordinaires qui ont tous tracé leur propre chemin vers l'excellence. Ce partenariat permettra de faire connaître leurs histoires à encore plus de gens d'un bout à l'autre du Canada. Nous sommes reconnaissants envers General Mills pour son soutien, et avons hâte de célébrer les victoires de l'Équipe paralympique canadienne à leurs côtés.?»

«?L'inclusion, la diversité et la représentativité sont au coeur de nos valeurs. C'est pourquoi nous sommes emballés d'appuyer des athlètes qui présentent toute une gamme d'aptitudes et de parcours uniques. Nous sommes impatients de découvrir toutes les possibilités que nous offrira ce partenariat?», affirme Jenny Chiasson, directrice associée, Expérience de marque chez General Mills Canada.

Pour donner le coup d'envoi à ce partenariat, General Mills a participé, la semaine dernière, à la Coupe ParaForts à Toronto. Cet événement de collecte de fonds emblématique de la Fondation paralympique canadienne (filiale philanthropique du CPC) vise à amasser des fonds et à sensibiliser le public au sport paralympique au Canada.

Ce nouveau chapitre consolide l'engagement de General Mills à faire rayonner des modèles canadiens qui inspireront la prochaine génération de gens extraordinaires. Dans le cadre des Jeux paralympiques de Paris 2024, General Mills Canada a par ailleurs établi un partenariat avec Cindy Ouellet, joueuse de basketball en fauteuil roulant, qui apparaîtra sur les emballages de produits.

«?Je suis ravie de m'associer à General Mills », affirme Cindy, qui a participé cinq fois aux Jeux paralympiques. « Ensemble, nous avons le pouvoir de favoriser l'égalité et l'inclusion dans le sport et au-delà. Je suis fière de collaborer avec une entreprise qui a pour mission de valoriser les athlètes paralympiques au même titre que les athlètes olympiques. Cette approche illustre vraiment l'égalité des chances et démontre que quand on unit nos forces pour atteindre un objectif commun, on peut surmonter les obstacles. »

En honorant la volonté, la détermination et la diversité de tous les athlètes, General Mills continue d'inspirer et d'unir les gens d'ici dans la célébration de l'excellence sportive.

À propos de General Mills

General Mills propose des produits que le monde adore. L'entreprise est guidée par sa stratégie Accelerate, qui vise à créer de la valeur pour les actionnaires en développant ses marques de manière audacieuse, en innovant sans relâche, en élargissant sa portée et en agissant pour le bien. Son portefeuille de marques appréciées comprend des noms familiers tels que Cheerios, Val Nature, Liberté, Yoplait et Old El Paso. Fondée en 1954, General Mills a son siège social canadien à Mississauga, en Ontario, et elle est une fière partenaire de longue date de Centraide United Way et des athlètes olympiques d'Équipe Canada.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui collabore avec 27 organismes de sport membres. Il est profondément déterminé à exploiter le pouvoir de transformation et l'impact du sport paralympique. Avec pour vision de favoriser un monde inclusif grâce au sport paralympique, sa mission met l'accent à la fois sur l'excellence dans la préparation des Jeux et sur la promotion de communautés inclusives et accessibles pour les personnes présentant un handicap, tout en se faisant le modèle de telles communautés. En soulignant les récits et les réussites des athlètes de haute performance ayant un handicap, le Comité paralympique canadien vise à inspirer la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour plus de renseignements, visitez le Paralympique.ca.

