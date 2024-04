L'AQTIS 514 IATSE signe de nouvelles ententes avec l'AQPM





Après plusieurs mois de négociation, les membres de l'AQTIS 514 IATSE entérinent les ententes de principes conclues avec l'AQPM

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 IATSE, affiliée à la FTQ, est ravie d'annoncer la ratification des ententes de principe conclues en février dernier avec l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM). Après plusieurs mois de négociation, plus de 5 200 membres de l'organisation étaient appelés à se prononcer, et ont approuvé à 52,1% l'entrée en vigueur des nouvelles ententes collectives pour les secteurs du film, de la télévision et des nouveaux médias.

L'AQTIS 514 IATSE est particulièrement fière des avancées normatives obtenues sur le plan de la mécanique d'embauche. En effet, l'implantation du concept d'embauche prioritaire de membres reconnus dans leur fonction figurait au haut de la liste des priorités. Ce gain majeur s'additionne à celui relatif à l'encadrement du recours aux maisons de services. Finalement, sur le plan salarial, les nouvelles ententes permettront d'amorcer un rattrape attendu afin d'aider les fonctions historiquement défavorisées.

« Nous nous réjouissons de la décision de nos membres d'adopter les ententes présentées. Je tiens à féliciter le travail du comité de négociation qui nous permet de faire des avancées importantes dans les conditions de travail de nos membres. Les efforts vont se poursuivre dans les prochaines années afin de maintenir cette paix industrielle, tout en continuant à promouvoir la réalité professionnelle des techniciennes et techniciens. Nous demeurons déterminés à poursuivre notre mission pour défendre et promouvoir les droits et intérêts socio-économiques de nos membres et cette collaboration avec l'AQPM est gage d'un avenir meilleur. » déclare Christian Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE.

L'AQTIS 514 IATSE tient à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes impliquées dans le processus ayant mené à la conclusion de ces ententes.

À PROPOS DE L'AQTIS 514 IATSE

L'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son (AQTIS), 514 IATSE affiliée à la FTQ, représente 8 000 professionnels pigistes oeuvrant dans plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place, la réalisation et la postproduction d'une production audiovisuelle. Son rôle est d'agir pour l'épanouissement professionnel des techniciennes et techniciens

et la croissance de l'industrie québécoise, ici et à l'étranger. L'AQTIS 514 IATSE propulse la passion et le talent de ses membres et contribue ainsi au rayonnement de l'industrie audiovisuelle.

