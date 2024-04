BingX surfe sur la vague haussière du marché avec une expansion mondiale et des performances record.





Le volume des échanges au comptant et perpétuels a augmenté de plus de sept fois par rapport au trimestre précédent.

L'intérêt ouvert a atteint un pic annuel de 6 milliards de dollars.

Le volume des échanges perpétuels de la plateforme a atteint 14 milliards de dollars au mois de Mars.

VILNIUS, Lituanie, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- BingX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies de premier plan, rapporte des réalisations significatives et des avancées stratégiques, propulsées par une trajectoire de marché favorable au premier trimestre 2024. La société a défini une série de réalisations significatives démontrant sa croissance robuste, sa pénétration sur le marché et ses performances opérationnelles accrues.

Temps fort financiers et opérationnels :

Volume des échanges au comptant : Selon les données récentes de CoinGecko, le volume des échanges au comptant de BingX a connu une augmentation de plus de sept fois par rapport au trimestre précédent, démontrant la confiance croissante des traders et la liquidité du marché sur la plateforme. La trajectoire de croissance est fortement stimulée par 24 offres initiales de jetons qui ont été répertoriées sur BingX en tant qu'exchange, notamment des jetons remarquables tels que BOME, WEN et MANTA. Notamment, le prix de BOME a enregistré une augmentation extraordinaire de 4 384,62 % sur BingX, marquant le gain le plus élevé sur toutes les plateformes. De même, WEN et MANTA ont connu des gains substantiels de respectivement 1 169,26 % et 1 033,33 %.

Intérêt ouvert (Open Interest) : Les analyses de CoinGecko montrent que BingX a atteint un pic d'intérêt ouvert de un an à 6 298 543 514 dollars le 26 mars, marquant une multiplication par quatre par rapport à l'année précédente et trois mois consécutifs de croissance de l'intérêt ouvert.

Volume des échanges perpétuels : Le volume des échanges perpétuels de la plateforme a atteint 14 milliards de dollars d'ici le 26 mars, marquant une augmentation septuple par rapport au trimestre précédent. Cette croissance significative est largement due à une compétition de trading appelée SuperX, organisée fin février, qui offrait une cagnotte de 1 million de dollars.

Trafic sur le site web : Reflétant la popularité croissante de BingX et l'engagement des utilisateurs, ICO Analytics a rapporté que BingX est passé de la 11e à la 9e place en termes de trafic sur le site web entre décembre de l'année dernière et février de cette année.

Initiatives stratégiques et expansion mondiale :

Partenariat avec le Chelsea F.C. : BingX a entrepris sa première incursion dans le domaine du sport en devenant le partenaire principal du Chelsea F.C. en janvier 2024. Ce partenariat a établi BingX en tant que partenaire officiel de manche des tenues de l'équipe masculine de Chelsea pour le reste de la saison 2023/24.

Expansion en Amérique latine : Conformément à son expansion mondiale stratégique, BingX a marqué son entrée en Amérique latine en lançant ses opérations au Brésil en mars 2024. Les utilisateurs brésiliens ont désormais la possibilité d'acheter des crypto-monnaies en utilisant des Réals brésiliens (BRL) via des transferts Pix. Cette initiative souligne l'engagement de BingX à améliorer l'inclusion financière et l'accessibilité sur le marché latino-américain.

"Ces réalisations remarquables témoignent de la position solide de BingX et de ses perspectives positives dans le paysage des crypto-monnaies en rapide évolution. Alors que nous continuons à nous concentrer sur l'expansion mondiale et à tirer parti des dynamiques de marché haussières, BingX s'engage à offrir des expériences de trading inégalées et des opportunités à notre communauté mondiale," a déclaré Vivien Lin, directeur des produits chez BingX.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme d'échange de crypto-monnaies de premier plan, desservant plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. BingX propose des produits et services diversifiés, notamment des échanges au comptant, dérivés, trading copié et gestion d'actifs, tous conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, des débutants aux professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme de confiance qui donne aux utilisateurs des outils et fonctionnalités innovants pour améliorer leur compétence en trading. En 2024, BingX est fièrement devenue le partenaire principal du Chelsea FC, marquant un début excitant dans le monde du sport.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://bingx.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2377293/BingX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

3 avril 2024 à 09:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :