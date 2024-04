H2O Innovation obtient huit nouveaux projets de traitement d'eau, dont le plus important à ce jour pour Los Angeles Sanitation and Environment





H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Technologies de traitement d'eau et services (WTS) a obtenu huit nouveaux contrats de traitement de l'eau au cours des derniers mois. Ces derniers projets témoignent de l'engagement de la Société envers l'initiative Water Positive et de sa grande volonté de contribuer à l'amélioration des pratiques durables en matière de gestion de l'eau.

Parmi ces contrats, on compte le plus grand projet de réutilisation d'eau de l'histoire d'H 2 O Innovation : Donald C. Tillman Advanced Water Purification Facility (AWPF). Ce système de traitement mettra en oeuvre les technologies d'ultrafiltration (UF) et d'osmose inverse (RO) afin de fournir de l'eau réutilisée à la ville de Los Angeles, en Californie. Avec une capacité totale de 24 MGD (90 850 m3/jour), l'installation, qui devrait être achevée d'ici 2027, permettra de traiter des effluents de type tertiaire. L'AWPF assurera l'approvisionnement en eau pour 200 000 habitants de Los Angeles tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable de la ville, qui s'engage à recycler 100 % des eaux usées et à utiliser 70 % de l'eau produite localement d'ici à 2035. Ce projet est la dernière réalisation d'une série de douze autres projets de réutilisation de l'eau que la Société a menés à bien dans la région, comme celui d'Escondido, d'Orange County Water District et de Pure Water San Diego, notamment.

« La rareté de l'eau est une réalité qui touche de nombreuses grandes villes comme Los Angeles. Une fois de plus, je suis fier que les connaissances approfondies de notre équipe nous aient permis de concevoir des solutions concrètes qui contribuent réellement à la résilience des communautés et au développement durable. Nous restons résolument engagés à fournir les meilleurs systèmes sur mesure pour nos clients et avons ainsi su proposer des technologies de pointe qui répond aux besoins et aux contraintes du projet Donald C. Tillman AWPF », a ajouté Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d'H 2 O Innovation.

Un deuxième contrat d'envergure a été exécuté auprès de la ville de Billings en vue de la construction d'une usine de traitement de l'eau potable dans le Montana. Le système d'UF traitera 18 MGD (68 150 m3/jour) d'eau de surface provenant de la rivière Yellowstone et des West End Reservoirs. La phase d'ingénierie détaillée étant achevée, le projet est maintenant en cours d'exécution.

La Société a également obtenu divers autres contrats, dont un projet d'eau potable de 750 000 GPD (2 850 m3/jour) auprès d'un client de longue date situé au Mexique pour la fourniture d'un système de dessalement d'eau de mer par osmose inverse (SWRO). On compte également deux systèmes industriels de bioréacteurs à membrane (MBR) pour le traitement des eaux usées industrielles, ainsi que trois nouveaux systèmes de traitement des eaux usées municipales qui font aussi appel à la technologie MBR.

