Aide financière à la suite des feux de forêt de l'été 2023 - Bonification des programmes PAUPME et PARESAU pour soutenir les entreprises touchées





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec informe les entreprises ayant bénéficié d'un prêt ou d'une garantie de prêt à la suite des feux de forêt de l'été 2023 qu'elles pourraient obtenir un pardon de 25 % de la portion en capital octroyée, jusqu'à concurrence de 50 000 $. La conversion en contribution non remboursable doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2024.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

À ce jour, 165 aides financières ont été accordées dans le cadre du Programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence (PARESAU) et du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), pour un montant total de 23 millions de dollars. Les pardons de prêt pourraient atteindre 3,6 millions de dollars.

Pour se prévaloir de la mesure de pardon de prêt, les organisations doivent être en activité et ne pas se trouver sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Citations :

« Les feux de forêt que nous avons connus l'été dernier étaient d'une ampleur exceptionnelle. Les entreprises des régions touchées ont été grandement affectées, et l'aide supplémentaire annoncée aujourd'hui leur permettra de poursuivre leurs activités et leur croissance. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les évacuations de l'été dernier ont constitué un épisode difficile pour plusieurs entreprises, et nous avons agi rapidement pour leur venir en aide. Comme promis par notre premier ministre, nous annonçons aujourd'hui qu'une partie des prêts sera pardonnée. On poursuit donc notre engagement envers les entrepreneurs touchés pour, qu'ensemble, on fasse avancer notre économie. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le pardon de prêt permettra à nos entrepreneurs de se concentrer sur la relance de leurs activités. C'est un geste concret de notre gouvernement pour soutenir les entreprises et les travailleurs qui ont subi les impacts des feux de forêt. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Le 5 juillet 2023, le gouvernement du Québec a annoncé des mesures d'appui aux entreprises touchées par les feux de forêt. Un montant total de 50 millions de dollars a été alloué, soit 20 millions administrés par les MRC concernées et 30 millions gérés par Investissement Québec.

Le PARESAU vise à maintenir en activité les entreprises stratégiques rencontrant des difficultés financières importantes, le temps que des solutions pour y remédier soient mises en place. Pour y parvenir, ce programme permet notamment la réalisation d'études. Le pardon maximal pour le PARESAU est de 50 000 $ par établissement.

Le PAUPME soutient les entreprises qui font face à des difficultés temporaires en raison d'évacuations dans leur région et qui démontrent un lien de cause à effet entre leurs problèmes financiers ou opérationnels et la situation. Le pardon maximal pour le PAUPME est de 12 500 $.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

3 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :