WSP annonce des nominations au sein de sa haute direction aux États-Unis





MONTRÉAL, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Joseph Sczurko (Joe) au poste de président, États-Unis, à compter d'aujourd'hui.



« Nous sommes ravis de nommer Joe au poste de président pour les États-Unis et lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe de direction mondiale. Joe s'est joint à WSP en 2022 par le biais de l'acquisition de la division Environnement et Infrastructures de John Wood Group plc. Il apporte des décennies d'expérience inestimable sur le plan du leadership et une compréhension approfondie de l'industrie comme de l'évolution des besoins des clients. Il a maintes fois démontré sa capacité à instaurer, à gérer et à promouvoir la collaboration dans diverses activités multisectorielles et multiservices. Joe est déjà bien ancré au sein de notre entreprise. De plus, son engagement, son efficacité et sa compétence en matière de développement durable font de lui le candidat idéal pour guider efficacement notre division américaine dans sa prochaine phase de croissance et d'innovation », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de Groupe WSP Global.

« Nous avons la chance de disposer de professionnels exceptionnels et d'une culture formidable au sein de WSP. Je suis donc ravi d'avoir l'occasion de contribuer au développement de services professionnels techniques uniques et de diriger l'équipe de WSP aux États-Unis. C'est avec enthousiasme que je m'emploierai à la conduite d'initiatives stratégiques qui nous permettront d'atteindre constamment des résultats exceptionnels pour nos clients, partenaires et parties prenantes », a déclaré Joe Sczurko.

JOSEPH SCZURKO

Joseph Sczurko est ingénieur agréé depuis 1989. Il possède plus de 35 ans d'expérience dans les secteurs du conseil et de l'ingénierie, où il a occupé des postes de gestion aux responsabilités croissantes au fil des années. Il occupait le poste de chef de la direction de la division Environnement et Infrastructures de Wood lorsque WSP a annoncé son intention d'acquérir l'entreprise en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, Joe dirigeait notre secteur Sciences de la terre et environnement aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, il a acquis une vaste expérience couvrant les secteurs, les clients, les différents types de projets et l'encadrement du personnel technique. Joe a également su établir des réseaux étendus au sein de l'industrie, orchestrer le changement et récolter des résultats fructueux dans différents modèles opérationnels. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie civil, d'une maîtrise en génie civil et environnemental, ainsi que d'un MBA.

La Société a également le plaisir d'annoncer la nomination de Christopher Peters (Chris) au poste de chef de l'exploitation, États-Unis à compter d'aujourd'hui. À ce titre, Chris supervisera l'efficacité opérationnelle en conformité avec nos objectifs stratégiques.

CHRISTOPHER PETERS

Chris est ingénieur professionnel agréé et ingénieur de structures agréé. Détenant 30 ans d'expérience en génie, Chris a occupé avec brio une grande variété de rôles de gestion. Il s'est joint à WSP en 2017 et était jusqu'à récemment président de la région ouest des États-Unis, un poste où il était responsable des activités et de la croissance pour de multiples unités d'affaires, notamment les transports, l'immobilier et le bâtiment, l'eau, l'énergie et les services consultatifs. Il jouit d'une vaste expertise et d'une crédibilité enviable dans l'industrie, ainsi que d'une connaissance approfondie du secteur des transports. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie civil.

« Voilà qui marque pour nous le début d'un nouveau parcours et nous félicitons Joe Sczurko et Chris Peters pour leurs nominations respectives. Celles-ci témoignent du solide talent au sein de notre entreprise et reflètent nos efforts de planification de la relève. Je tiens enfin à remercier chaleureusement Lewis Cornell (Lou) pour son dévouement à WSP au fil des ans et lui souhaiter, une fois de plus, une retraite bien méritée », a conclu Alexandre L'Heureux.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l'avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d'ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment, de l'énergie, de l'eau et de l'exploitation minière. Nos quelque 66?500 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d'avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. En 2023, WSP a déclaré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

