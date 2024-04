/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement des projets gagnants concernant le concours de la phase IV de la promenade Samuel-De Champlain/

Le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, invite les représentants des médias à une conférence de presse en marge de l'inauguration des nouvelles installations améliorant la sécurité des accès à la gare Montréal-Ouest. Cet événement se fera en...





Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les représentantes et représentants des médias au dévoilement des résultats du concours d'idéation multidisciplinaire...





La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable,...





Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les...





Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la...