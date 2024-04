La Banque Scotia s'associe à Willful pour simplifier la planification successorale pour ses clients





Plus de deux Canadiens sur cinq (43 %) n'ont pas de testament à l'heure actuelle.

L'abordabilité (66 %) figure au premier rang des facteurs qui préoccupent le plus les Canadiens sans testament.

La plateforme Willful offre valeur et tranquillité d'esprit aux clients de la Banque Scotia en proposant des services de planification successorale pratiques et abordables en ligne.

TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - Pour beaucoup de gens, la planification successorale peut être rebutante; en effet, 43 % des Canadiens déclarent ne pas avoir de testament, selon une nouvelle étude de la Banque Scotia. Ce sentiment est encore plus présent chez les jeunes Canadiens, les deux tiers des personnes âgées de 30 à 45 ans (soit 66 %) n'ayant pas établi de testament. La Banque Scotia est donc fière de s'associer à Willful, l'un des services de planification successorale en ligne de premier plan au Canada qui offre un moyen simple, pratique et abordable de rédiger un testament et d'autres documents de planification successorale en ligne.

« Bien que cela puisse être difficile à imaginer, la rédaction d'un plan successoral assure le respect de vos dernières volontés et la protection de vos proches », indique Tanya Eisener, première vice-présidente, Valeur clientèle de détail. « À la Banque Scotia, nous travaillons en collaboration étroite avec nos clients pour la planification de toutes les étapes de leur vie. En nous associant avec Willful, nous pouvons fournir à nos clients des services de planification successorale pratiques et abordables afin d'assurer leur tranquillité d'esprit. »

L'étude énumère les principales raisons pour lesquelles les Canadiens n'ont pas de testament. Au premier rang figurent la procrastination et le coût. Ainsi, le tiers (33 %) des Canadiens déclarent qu'ils ne se sont tout simplement pas décidés à rédiger un testament. Ils citent également leur impression de ne pas avoir suffisamment d'actifs (27 %) et le coût perçu de la création d'un testament (20 %).

Interrogés à l'égard des principaux facteurs qui les motiveraient à créer un testament, les répondants ont indiqué que l'abordabilité (66 %), la commodité (46 %) et l'accessibilité (45 %) étaient des éléments essentiels pour susciter leur intérêt.

Willful retire les obstacles inutiles en offrant une série d'outils de planification successorale numériques, personnalisés et complets, afin que les Canadiens soient en mesure de créer un testament juridiquement valide dans le confort de leur foyer. Avec la plateforme en ligne de confiance et sécurisée de Willful, les Canadiens peuvent créer leurs documents testamentaires et de procuration en quelque 20 minutes ou moins, à des tarifs commençant à 99 $. Pour souligner la mise en place de ce partenariat, les clients de la Banque Scotia bénéficieront d'un rabais de 20 % sur tous les forfaits de Willful.

Principaux facteurs qui influencent les Canadiens et leur décision et rédiger un testament.

Parmi les 57 % de Canadiens qui ont un testament, les principaux facteurs qui les ont amenés à agir tournent principalement autour des grandes étapes de la vie : le vieillissement (36 %) et, chez les 30 à 45 ans, la naissance d'un enfant (33 %). Les conversations avec des amis ou des membres de la famille (26 %) et les recommandations d'un conseiller financier ou d'un professionnel en services financiers (25 %) sont également des facteurs clés susceptibles d'influencer les décisions dans cette tranche d'âge.

« Notre mission, à Willful, est de veiller à ce que chaque adulte canadien ait un testament qui rend compte de ses dernières volontés, et nous voulons éduquer les Canadiens sur l'importance d'avoir un plan successoral pour protéger ceux qu'ils aiment et veiller à ce qu'on s'occupe d'eux, si le pire devait arriver », indique Erin Bury, directrice générale de Willful. « La planification successorale est un élément important de tout plan financier global, que vous ayez peu ou beaucoup d'actifs, et c'est pourquoi nous sommes heureux de faire équipe avec la Banque Scotia pour offrir à ses clients une expérience numérique sans tracas, qui les aidera à cocher la rédaction d'un testament sur leur liste de choses à faire en 2024. »

Pour en savoir plus sur la collaboration entre la Banque Scotia et Willful et sur la façon dont les clients de la Banque Scotia peuvent recevoir une remise de 20 % sur tout forfait de Willful, visitez la page officielle du site de la Banque Scotia ici*.

Points saillants :

Plus de deux Canadiens sur cinq (41 %) disent qu'ils sont susceptibles de recevoir un héritage.





Près du quart (23 %) des Canadiens qui s'attendent à recevoir un héritage comptent sur celui-ci pour soutenir leurs objectifs financiers.





Les Canadiens plus jeunes (18 à 29 ans) sont beaucoup plus susceptibles de compter sur un héritage (26 %) que ceux âgés de 46 ans et plus (5 %) pour financer leurs projets futurs.





Il y a un certain nombre de choses que les Canadiens feraient s'ils héritaient d'une somme substantielle. La majorité des Canadiens (58 %) décideraient d'abord d'investir ou d'épargner s'ils héritaient d'un bon montant d'argent demain. Régler des dettes (36 %) arrive au deuxième rang chez les Canadiens, particulièrement dans la tranche d'âge de 30 à 45 ans (47 %), et un Canadien sur cinq (21 %) utiliserait un héritage pour acheter une maison.





Près d'un Canadien sur cinq (18 %) a un testament qui n'est pas à jour et qui doit être révisé.

Des outils et solutions numériques pour aider les Canadiens à planifier dès maintenant pour assurer leur tranquillité d'esprit plus tard.

Le partenariat entre la Banque Scotia et Willful marque un autre jalon important dans l'offre de conseils personnalisés et de solutions numériques aux clients pour les aider à investir dans leur avenir.

Grâce à la plateforme Conseils+ de la Banque Scotia , les clients ont accès à divers outils et ressources numériques pour soutenir leurs objectifs financiers, grands et petits :

, les clients ont accès à divers outils et ressources numériques pour soutenir leurs objectifs financiers, grands et petits : Argent futé Scotia de Conseils+ : Argent futé Scotia est un outil de gestion numérique qui permet aux clients de suivre leurs dépenses, d'établir un budget et d'obtenir des observations personnalisées pour optimiser la façon dont ils gèrent leurs finances.

Argent futé Scotia est un outil de gestion numérique qui permet aux clients de suivre leurs dépenses, d'établir un budget et d'obtenir des observations personnalisées pour optimiser la façon dont ils gèrent leurs finances. Investisseur futé Scotia de Conseils+ : Investisseur futé Scotia est une plateforme numérique qui aide les clients à établir des objectifs financiers, à les gérer et à en faire le suivi au fil du temps. Les clients peuvent établir autant d'objectifs qu'ils le désirent et les lier à des comptes de placement pour avoir une vision claire qui les aidera à atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Les clients de la Banque Scotia sont encouragés à prendre rendez-vous avec leur conseiller Scotia pour obtenir des conseils personnalisés et mieux planifier leurs finances pour aujourd'hui et pour l'avenir.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Willful :

Willful rend abordable, pratique et simple la création en ligne d'un testament et d'autres documents de planification successorale pour tous les Canadiens, au moyen d'un processus clair, étape par étape. La plateforme Willful a été développée en collaboration avec d'éminents avocats spécialisés en droit successoral, et ses plans tarifaires commencent à 99 $. Willful est accessible aux résidents des 10 provinces, et ses services sont entièrement bilingues pour les résidents du Québec. Depuis son lancement en 2017, Willful a permis aux Canadiens de produire plus de 300 000 documents. Pour commencer, visitez le site willful.co.

À propos de ce sondage :

Le présent sondage de La Voix Maru produit au nom de la Banque Scotia a été réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Le sondage a été mené auprès de 1 530 adultes canadiens membres du panel en ligne de La Voix Maru Canada entre le 23 et le 25 février 2024. Les données ont été pondérées par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux comparativement aux tableaux de données s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

*Allez sur le site Web officiel de Willful pour vérifier si leurs services répondent à vos besoins. En matière de planification successorale, les besoins de chacun sont uniques. Plusieurs situations peuvent rendre plus complexe la préparation d'un testament et l'avis d'un notaire pour la rédaction d'un testament et d'une procuration pourrait être nécessaire.

