L'avenir est végétal : Un nouveau portail d'information sur les métiers de l'horticulture - LE SECTEUR HORTICOLE À LA RECHERCHE DE TRAVAILLEURS POUR LES RENDRE HEUREUX





SAINT-HYACINTHE, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Avec l'arrivée du printemps vient également la saison des travaux horticoles. Les entreprises de la filière de l'horticulture font face à d'importants défis, à court et moyen terme, en matière de recrutement de main-d'oeuvre. Pour faire valoir tous les bienfaits de travailler dans ce secteur auprès des jeunes et des personnes qui songent à réorienter leur carrière et leur donner envie de faire le saut, HortiCompétences lance, en collaboration avec Québec Vert, un nouveau portail d'information sur les métiers horticoles.

Développé sous le thème L'avenir est végétal ( www.lavenirestvegetal.com ), ce portail d'information présente les métiers et les programmes d'études offerts dans toutes les régions du Québec.

Six secteurs d'activités de la commercialisation et des services sont mis de l'avant, soit l'aménagement paysager, l'arboriculture, l'entretien d'espaces verts, la fleuristerie, l'irrigation et la jardinerie.

Le portail L'avenir est végétal fera l'objet d'une vaste campagne de promotion, s'échelonnant dans une première phase jusqu'au mois de mars 2025.

La campagne présente notamment des témoignages de travailleurs passionnés du milieu. Ceux-ci partagent avec le public leur parcours et la satisfaction qu'ils retirent de leur métier dans des vidéos émouvantes.

La campagne sera présente autant sur les réseaux sociaux et les applications numériques que dans les médias imprimés s'adressant aux jeunes, aux chercheurs d'emploi et aux passionnés de jardinage.

Cette initiative est réalisée grâce à la participation financière de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Des perspectives d'emploi excellentes, notamment en raison de la lutte aux changements climatiques

L'industrie de l'horticulture compte 40 000 travailleurs, génère 3,7 milliards $ de chiffre d'affaires annuel et ses 7 500 entreprises sont des acteurs clés pour la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. À l'heure de la transition verte, les espaces végétalisés tels que les toits verts, les murs de végétaux, les haies brise-vent, les barrières sonores et les jardins de pluies pour la gestion des eaux font partie prenante des nombreux projets d'aménagement. Dans ce contexte, HortiCompétences et Québec Vert observent que la demande est en croissance pour les entreprises horticoles et trouver de la main-d'oeuvre pour y répondre est un enjeu de taille.

En 2023, l'État d'équilibre du marché du travaili, publié par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, indiquait que plusieurs professions liées à l'horticulture ornementale - commercialisation et services, étaient en déficit de main-d'oeuvre à l'échelle de la province. La CPMT a pour sa part identifié les principaux métiers du secteur dans son rapport Priorités en développement des compétencesii en 2022 et spécifié que les techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture et les élagueurs réseaux sont des emplois en émergence.

« Les enjeux d'adaptation aux changements climatiques sont au coeur des préoccupations dans nos villes. Qu'on pense aux infrastructures végétalisées et à l'utilisation des végétaux pour l'amélioration de la santé publique, l'horticulture est sans conteste un secteur très sollicité actuellement. Le gouvernement du Québec vient d'ailleurs d'octroyer des sommes additionnelles pour soutenir les municipalités dans la lutte aux changements climatiques. Nous aurons donc besoin de travailleurs pour répondre à la demande », souligne Philippe Caissie, président de Québec Vert.

Des métiers porteurs de sens

Heureusement, l'horticulture est un secteur d'emploi qui a énormément à offrir aux travailleurs. Selon une analyse effectuée par la firme HRM en 2021 auprès d'employés du secteur, ceux-ci indiquent que leur travail est porteur de sens, car il leur permet de contribuer directement à la lutte aux changements climatiques, d'améliorer des espaces de vie et la qualité de vie de leurs clients. Et c'est sans compter les innombrables bienfaits des végétaux sur leur propre santé physique et mentale.

« De plus en plus de gens ont envie de travailler à l'extérieur et surtout, de contribuer à l'embellissement et l'amélioration de l'environnement. L'horticulture est le domaine idéal pour le faire! Et les travailleurs du secteur sont fiers de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens et de créer des espaces de bien-être », indique Christian Brunet, président d'HortiCompétences.

À propos d'HortiCompétences

HortiCompétences, Comité sectoriel de main-d'oeuvre en horticulture ornementale - commercialisation et services, est un organisme de concertation et d'action qui a pour mission d'accroître l'efficacité, la rentabilité et la compétitivité des entreprises en horticulture ornementale, en misant sur une gestion performante des ressources humaines qui y travaillent.

Il a notamment pour mandats de déterminer les interventions requises en matière de formation et de développement des compétences, d'améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines et de faire connaître les défis du secteur en matière d'emploi, tout en faisant la promotion des métiers de cette industrie.

À propos de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels oeuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale dans les secteurs de la production, de la commercialisation et des services.

Québec Vert a pour mission de représenter et promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

L'organisation fait la promotion des bienfaits de la végétalisation, défend les intérêts économiques, sociaux et environnementaux du secteur, favorise le développement de meilleures pratiques, de la recherche et de l'innovation et publie et diffuse de l'information destinée à ses membres, aux municipalités et aux citoyens

3 avril 2024 à 06:45

