3E annonce l'acquisition de Quick-FDS, fournisseur de solutions de sécurité au travail





Le projet était annoncé depuis quelques mois : 3E, premier fournisseur mondial de solutions intelligentes de conformité pour la sécurité des produits chimiques et des lieux de travail, la gestion de produits et la durabilité des chaînes logistiques, vient de finaliser l'acquisition de Quick-FDS, premier fournisseur français de solutions de sécurité au travail, qui appartenait au groupe WEKA. Par cette acquisition, 3E renforce sa présence en Europe et se place en tête du marché français.

Présent en amont comme en aval de la chaîne des produits chimiques, Quick-FDS offre aux fabricants et aux utilisateurs des solutions de pointe pour améliorer à la fois la conformité réglementaire et la sécurité au travail. L'entreprise a développé une bibliothèque unique de fiches de données de sécurité (FDS) qui permet aux plus grandes entreprises mondiales de se conformer à des réglementations locales et internationales en évolution permanente.

« Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes, les clients et les partenaires de Quick-FDS au sein de l'organisation 3E. L'expansion sur le marché français, qui était l'une des grandes priorités de 3E, va pouvoir s'accélérer avec le rapprochement de ces deux entreprises de référence dans leurs secteurs », précise Greg Gartland, CEO de 3E. « Cette association renforce notre position de leader mondial des solutions de gestion des FDS et nous permet de donner à nos clients les moyens d'améliorer la sécurité des produits chimiques et des lieux de travail, le tout dans un environnement réglementaire mondial de plus en plus complexe. »

Pour les entreprises du secteur chimique et des secteurs liés, il est devenu vital de connaître et de comprendre parfaitement des réglementations qui évoluent en permanence. Le règlement REACH en vigueur dans l'Union européenne exige que les fournisseurs de produits chimiques remettent à leurs clients une fiche de données de sécurité unique pour chaque substance chimique. Avec la solution de référence offerte par Quick-FDS, les entreprises assurent leur conformité au règlement REACH et à nombre de réglementations européennes de plus en plus strictes, et peuvent ainsi se concentrer sur leurs objectifs stratégiques.

Pour Robin Dualé, président-directeur général France du groupe WEKA, « ce rapprochement constitue une étape importante pour le secteur de la santé, de la sécurité, de l'environnement et du développement durable au travail, en unissant les forces des deux fournisseurs de solutions les plus sophistiquées d'Europe en matière de gestion des FDS, de sécurité au travail et de gestion de produits. Grâce à cette association, l'éventail de solutions proposées aux clients sera sans égal et leur permettra de prendre des décisions mieux informées tout en réduisant systématiquement, efficacement et en toute confiance le risque réglementaire. »

« Ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'expansion en Europe et dans le monde », ajoute J.P. O'Sullivan, directeur d'exploitation (COO) de 3E. « En combinant les forces et les capacités respectives de 3E et de Quick-FDS, non seulement nous réitérons notre volonté d'offrir à nos clients les meilleures solutions de sécurité et de conformité, mais nous nous donnons également les moyens d'apporter davantage de valeur ajoutée et d'expertise à notre clientèle mondiale en expansion. »

3E a été actif dans les efforts d'acquisition stratégique depuis sa séparation de Verisk, ayant acquis Toxnot, Chemycal, ChemChain et maintenant Quick-FDS depuis mars 2022.

3E est représenté et conseillé par Shearman & Sterling LLP et Proskauer Rose LLP. Groupe WEKA et Quick-FDS sont représentés et conseillés par Carlsquare (M&A) et Astura (juridique).

À propos de Quick-FDS

Quick-FDS fournit des solutions digitales de gestion des Fiches de données de sécurité aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de toute la chaîne logistique des produits chimiques, pour leur permettre de se conformer aux différentes réglementations, et notamment au règlement européen REACH. Quick-FDS doit son succès exemplaire à une intégration étroite avec les processus de mise en conformité du secteur des produits chimiques et spécialisés. Fabricants, distributeurs et importateurs de produits chimiques du monde entier considèrent Quick-FDS comme un partenaire de premier choix, pleinement intégré à leur stratégie réglementaire globale.

À propos de 3E

Depuis plus de 35 ans, les plus grandes entreprises mondiales font confiance à 3E pour leur offrir les solutions intelligentes de conformité dont elles ont besoin pour leur garantir sécurité et durabilité. Son expertise inégalée en matière d'environnement, de santé, de sécurité et de durabilité, ainsi qu'en matière de conformité des produits donne aux clients les moyens d'améliorer la sécurité des produits chimiques et des lieux de travail, la sécurité et la gestion des produits et la transparence de la chaîne logistique. 3E offre les meilleurs services à plus de 5 000 clients de par le monde répartis dans des secteurs très variés, et comptant parmi eux les principaux fabricants et distributeurs de produits chimiques et les plus grandes compagnies pharmaceutiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.3Eco.com.

À propos du groupe WEKA

Le groupe WEKA est un groupe de médias de référence qui offre contenus et formations hautement spécialisés par le biais de 15 entreprises réparties en Allemagne, en Autriche et en France. Les contenus omnicanaux sont proposés dans tous les formats courants et s'adressent à des marchés de niche extrêmement divers dans tous les secteurs. Le groupe WEKA est basé à Kissing, en Allemagne, et compte quelque 1 000 employés.

3 avril 2024 à 03:05

