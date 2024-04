Moon Surgical S'étend à la Chirurgie Gynécologique





BESANÇON, France & SAN FRANCISCO, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Polyclinique Franche-Comté, appartenant à ELSAN, le principal groupe hospitalier privé en France, et Moon Surgical, pionnier franco-américain en robotique collaborative, ont annoncé aujourd'hui que le système Maestro est désormais utilisé cliniquement dans des procédures laparoscopiques en gynécologie.

Au cours des dernières semaines, le système Maestro a été utilisé en routine par huit chirurgiens dans deux établissements en France, pour 20 indications cliniques différentes couvrant la chirurgie abdominale, bariatrique et, plus récemment, la chirurgie gynécologique. Les procédures d'hystérectomie, d'ablation de kyste ovarien, d'annexectomie et d'ovariectomie ont été faites en suivant le même programme de formation que pour les cas chirurgicaux précédemment réalisés avec le Maestro dans d'autres spécialités.

"Réaliser des procédures gynécologiques avec le Maestro a été très naturel", déclare le Dr Chehab, obstétricien-gynécologue à la Polyclinique Franche-Comté à Besançon, France, établissement du réseau des hôpitaux privés Elsan. "J'ai pu utiliser les mêmes instruments que ceux avec lesquels je travaille tous les jours et les fixer au robot a été très simple. J'ai même pu faire tenir le manipulateur utérin au Maestro, ce qui est généralement fait par mon assistant dans une posture particulièrement inconfortable."

"L'adaptabilité du Maestro a déjà été démontrée dans le domaine de la chirurgie digestive, où le système a été utilisé avec succès pour pratiquement toutes les indications. Élargir notre expérience à la gynécologie est une étape passionnante vers notre objectif de fournir une assistance chirurgicale sans précédent aux équipes chirurgicales travaillant sur les tissus mous", a déclaré Anne Osdoit, PDG de Moon Surgical.

Avec plus de deux cents patients traités à ce jour, Moon Surgical prévoit un lancement sur le marché dans l'UE et aux États-Unis tout au long de 2024, élargissant l'utilisation du système Maestro à des indications cliniques supplémentaires simples.

À propos de Moon Surgical

Basée entre Paris en France et San Francisco en Californie, Moon Surgical pense la salle d'opération du futur, numérisée, efficace et durable. La puissance combinée du système robotique Maestro et de l'intelligence de son système d'exploitation Maestro OS donne aux équipes de soins le contrôle et la confiance nécessaires pour prendre les bonnes décisions et offrir de meilleurs soins chirurgicaux à leurs patients. Fondée en 2020, Moon Surgical prône l'agilité, l'innovation et un esprit d'inclusivité, de créativité et de collaboration au sein de son équipe multi-culturelle.

Moon Surgical. Inspirer et Innover dans l'Art de la Chirurgie.

Pour toutes demandes d'investisseurs et de media, veuillez nous contacter à l'adresse suivante [email protected] .? Consultez notre site web www.moonsurgical.com ?ou suivez nous sur LinkedIn .?

À propos de la Polyclinique Franche-Comté

La Polyclinique Franche-Comté à Besançon, France, est un établissement privé ELSAN, dont les principales activités comprennent la chirurgie, l'oncologie et la maternité. Elle est également devenue un centre d'excellence en chirurgie de l'obésité, réalisant plus de 250 interventions par an. Aujourd'hui, la Polyclinique compte 98 médecins, 150 lits et accueille près de 17 000 séjours par an. ELSAN, leader de l'hospitalisation privée en France, compte 140 établissements qui prennent en charge plus de 4,2 millions de patients chaque année.

3 avril 2024 à 03:00

