TerraPay renforce sa stratégie réglementaire en nommant Marco Boldini au poste de vice-président exécutif et responsable mondial des affaires gouvernementales





LONDRES, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, l'une des principales sociétés mondiales de transfert de fonds, est fière d'annoncer la nomination de Marco Boldini au poste de vice-président exécutif et de responsable mondial de la politique, de la réglementation et des affaires gouvernementales. Cet ajout stratégique à l'équipe de direction de TerraPay souligne l'engagement de TerraPay à simplifier les paysages réglementaires complexes et à favoriser une croissance durable sur les marchés internationaux.

Marco possède plus de 20 ans de leadership et d'expertise exemplaires dans le secteur des services financiers, qu'il met à profit dans son nouveau rôle chez TerraPay. Auparavant, Marco a été associé dans l'équipe de réglementation des services financiers et de Fintech au sein du cabinet d'avocats international Orrick, Herrington & Sutcliffe, où il a fait preuve d'un remarquable parcours d'excellence. Marco occupe également des postes prestigieux en tant que professeur titulaire à l'Université San Raffaele (Professore Straordinario) à Rome et professeur invité honoraire à la Bayes Business School, à Londres. De plus, Marco termine son Master en administration des affaires à la Bayes Business School de Londres. Sa vaste expérience comprend également la fonction de consul honoraire italien au Royaume-Uni jusqu'en 2020.

Chez TerraPay, Marco sera le fer de lance du développement et de l'exécution de la stratégie réglementaire globale de l'entreprise, en collaborant étroitement avec les parties prenantes internes et externes. Il fournira un soutien réglementaire à divers départements, assurant la conformité avec toutes les réglementations, directives et normes éthiques pertinentes dans diverses juridictions, favorisant l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique. À propos de la nomination de Marco, Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « La compréhension profonde de Marco des cadres réglementaires en constante évolution, associée à son sens aigu du leadership, sera déterminante pour façonner la stratégie réglementaire de TerraPay, et favoriser une culture de la conformité et de l'intégrité dans nos opérations mondiales. »

Marco Boldini a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre TerraPay : « Je suis ravi de m'embarquer dans cette nouvelle aventure avec TerraPay, une entreprise pionnière à la pointe de l'innovation en matière de paiements mondiaux. J'ai hâte de mettre à profit mon expertise pour naviguer dans les complexités réglementaires, stimuler une croissance durable et renforcer la position de TerraPay en tant que partenaire de confiance dans l'écosystème des paiements internationaux. »

Alors que TerraPay continue d'étendre sa présence et de renforcer son leadership dans l'industrie, la nomination de Marco Boldini marque une étape importante dans le parcours de l'entreprise vers l'inclusion financière et l'autonomisation au niveau mondial.

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde ? en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 144 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales ? qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique ? tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay, dont le siège se situe à Londres, dispose de bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es-Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, et se développe rapidement. Elle a reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

3 avril 2024 à 01:00

