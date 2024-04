Les paysages et la course méritent tous deux un hommage! Plus de dix mille personnes courent dans la capitale chinoise du baijiu





SUQIAN, Chine, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 31 mars, dans la capitale chinoise de Baijiu, Suqian, où le printemps est en plein essor, le marathon JINGDONG Suqian 2024 et la série de marathons du Grand Canal (station Suqian) ont débuté. 12 000 coureurs de tout le pays ont couru dans les « Beautiful Waters et Baijiu Hometown », selon le comité organisateur du marathon de Suqian.

Suqian, en tant que plus jeune ville de la province du Jiangsu, est l'une des villes à la croissance la plus rapide de la région du delta du fleuve Yangtze avec l'amélioration la plus significative de la force globale. Le parcours de 42,195 kilomètres, comprenant l'ancien canal qui coule depuis des milliers d'années, le lac scintillant de Luoma et le pittoresque mont Santai, relie les scènes de printemps les plus renommées de Suqian. Surtout dans la seconde moitié de la course, un « plus beau parcours » est devenu extrêmement populaire parmi les cercles sociaux de nombreux coureurs. À cette époque, le Santai Mountain National Forest Park a apporté des fantasmes romantiques sans fin, permettant aux coureurs de respirer librement dans le bar à oxygène naturel et de sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée dans leur meilleur état.

Les surprises pour les coureurs n'étaient pas seulement la nature. Le marathon JINGDONG Suqian 2024 a également introduit de manière innovante un parcours de course musicale, avec 24 « stations de musique » installées au point de départ, le long du parcours, et à la ligne d'arrivée, y compris des danses traditionnelles d'opéra, de rock, de dragon et de lion. Il combine parfaitement la culture traditionnelle avec des événements sportifs modernes. Cela a permis aux coureurs de ressentir le profond héritage culturel de Suqian tout en transpirant.

