Impulso.Space USA Corp. signe un contrat visant la fourniture de services de lancement intégrés à Relativity Space Inc.





Impulso.Space USA Corp., un fournisseur de premier plan de services de lancement intégrés de bout en bout, est fier d'annoncer la signature d'un important contrat avec Relativity Space Inc. Cet accord historique renforce la position d'Impulso.Space en tant qu'acteur incontournable de l'industrie aérospatiale et souligne son engagement à fournir des solutions de lancement exhaustives pour les prochaines constellations satellitaires qui nécessiteront des services très réactifs et abordables.

En vertu des clauses contractuelles, Impulso.Space fournira une gamme de services logistiques et opérationnels pour soutenir les campagnes de lancement et les activités connexes pour les missions à venir de l'opérateur de lancement. En tirant parti de ses installations de pointe en Floride, Impulso.Space jouera un rôle central pour assurer le succès de chaque mission, depuis les préparations au lancement jusqu'aux opérations post-lancement.

« Nous sommes ravis de nous associer à Relativity Space et de leur apporter notre expertise en matière de logistique intégrée et services opérationnels, ainsi que notre gestion des capacités de lancement », déclare Pietro Guerrieri, CEO, Impulso.Space. « Ce partenariat illustre notre engagement à offrir des solutions intégrées et optimales répondant aux besoins spécifiques de nos clients et propulsant la croissance rapide des services de lancement de demain. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Relativity Space donnera des résultats exceptionnels et fraiera le chemin à de nouvelles opportunités dans l'industrie spatiale. »

Les services Impulso.Space comprennent l'intégration de la charge utile, le traitement des lanceurs, la gestion des missions, l'expédition et d'autres services opérationnels. Fort de son expérience éprouvée et de son engagement continu en faveur de l'innovation, Impulso.Space est prêt à soutenir l'ensemble de la chaîne de valeur des services de lancement et à assurer l'exécution pour les utilisateurs finaux.

Alors qu'Impulso.Space continue d'élargir ses capacités et de nouer des partenariats stratégiques, la société renforce sa place à l'avant-garde du secteur spatial mondial, stimulant ainsi le progrès et façonnant l'avenir des solutions globales intégrées pour les services de lancement.

Pour de plus amples renseignements à propos d'Impulso.Space et ses services de lancement intégrés, veuillez visiter https://impulso.space.

À propos d'Impulso.Space

Impulso.Space est un fournisseur de premier plan de services de lancement intégrés de bout en bout, offrant des solutions clés en main pour des services de lancement globaux et optimaux. Grâce à ses installations de pointe et à son engagement en faveur de l'excellence, Impulso.Space s'attache à stimuler l'innovation et à repousser les limites des services spatiaux mondiaux.

2 avril 2024 à 16:40

