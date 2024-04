LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE LE DÉPART DE KELSEY GUNDERSON





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB) (la « Banque ») a annoncé que Kelsey Gunderson, vice-président exécutif, Marchés des capitaux et président et chef de la direction de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, a pris la décision de quitter la Banque afin de se consacrer à des projets personnels avant d'entreprendre la prochaine étape de sa carrière.

Brian Doyle, actuellement chef de la direction financière, Marchés des capitaux, assumera le rôle de chef par intérim, Marchés des capitaux et de président et chef de la direction par intérim de Valeurs mobilières Banque Laurentienne et sera responsable des opérations quotidiennes. M. Doyle continuera à relever d'Yvan Deschamps, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

« J'aimerais remercier sincèrement Kelsey pour ses nombreuses contributions à la Banque au cours des cinq dernières années, particulièrement la direction de nos activités des Marchés des capitaux durant de multiples périodes de volatilité des marchés », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction. « Kelsey a joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de la stratégie de la Banque en matière de marchés des capitaux. Ceci s'est traduit notamment par l'amélioration de la position de syndication de la Banque auprès de bon nombre de nos principaux clients, la livraison de bons revenus ajustés au risque dans un environnement macroéconomique très volatil et par l'accroissement des efforts de la Banque dans le domaine de l'ESG, grâce à l'augmentation de l'activité de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sur le marché des obligations vertes. Je souhaite à Kelsey le meilleur des succès dans ses projets futurs. »

M. Gunderson s'est joint à la Banque Laurentienne en 2019 et occupe le poste de vice-président exécutif, Marchés des capitaux et président et chef de la direction de Valeurs mobilières Banque Laurentienne depuis cette période. Sa dernière journée en poste sera le 12 avril.

La Banque dévoilera son plan stratégique renouvelé lors d'un événement à l'intention des investisseurs plus tard ce printemps, et partagera plus d'informations sur le secteur des Marchés des capitaux et l'ensemble de ses activités à cette occasion.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axés sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 48,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 26,5 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

