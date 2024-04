Par l'intermédiaire de sa filiale Nordic Pharma Inc. (États-Unis), Nordic Group B.V. présentera des données sur le gel canaliculaire LACRIFILL, une nouvelle thérapie pour la sécheresse oculaire, lors de la réunion annuelle de l'American Society...





Nordic Pharma Inc., une filiale de Nordic Group B.V., présentera des données sur le gel canaliculaire LACRIFILL®, une nouvelle thérapie pour les symptômes de sécheresse oculaire, lors de la réunion annuelle de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) à Boston (Massachusetts) du 5 au 8 avril 2024. Le gel canaliculaire LACRIFILL, un dérivé de l'acide hyaluronique réticulé, est autorisé par la FDA pour bloquer temporairement le drainage des larmes par occlusion du système canaliculaire.

« Nordic Pharma vit des moments extrêmement passionnants à l'approche du lancement aux États-Unis du gel canaliculaire LACRIFILL, une étape clé de notre stratégie d'expansion mondiale », a déclaré Charlotte Phelps, PDG de Nordic Pharma. « L'acquisition récente des sociétés Visant Medical et Amring Pharmaceuticals, devenues Nordic Pharma Inc., nous a permis d'accroître notre savoir-faire et nos actifs internes. Et avec notre solide équipe dirigeante américaine et le soutien précieux de notre comité médical consultatif, je suis convaincue que Nordic Pharma est bien placée pour prospérer en tant que nouvel acteur du domaine des produits ophtalmiques spécialisés et pour améliorer les soins aux patients grâce à la mise sur le marché de cette nouvelle thérapie pour la sécheresse oculaire. »

« En tant que président du comité médical consultatif de LACRIFILL États-Unis, je suis enthousiasmé par le potentiel d'emploi de ce produit de remplissage lacrymal dérivé de l'acide hyaluronique réticulé pour obturer de manière optimale le système canaliculaire et maximiser la préservation du film lacrymal chez les patients présentant des symptômes de sécheresse oculaire », a déclaré le Dr Eric D. Donnenfeld.

Les participants à l'ASCRS sont invités à visiter le stand 1245 pour comprendre comment le gel canaliculaire LACRIFILL va changer les pratiques et la vie des patients. Les participants pourront également être parmi les premiers professionnels des soins oculaires à passer une commande. Le gel canaliculaire LACRIFILL sera présenté lors de diverses sessions de la Journée de la chirurgie réfractive et de la cornée tout au long de l'événement, notamment le panel « LACRIFILL : A Paradigm Shift in Dry Eye Intervention » (Changement de paradigme dans la thérapie contre la sécheresse oculaire), qui aura lieu le samedi 6 avril 2024 et sera dirigé par d'éminents experts : les Drs Eric Donnenfeld, Preeya Gupta et Darrell White, ainsi que Kevin J. Corcoran, COE, CPC, CPMA, FNAO et le directeur de Corcoran & Corcoran.

Le Dr Mark Packer, FACS, CPI, qui modèrera le panel, a déclaré : « En tant que remplisseur lacrymal, l'acide hyaluronique réticulé offre une nouvelle approche de la préservation du film lacrymal, en protégeant et en s'adaptant aux tissus délicats tout en bloquant l'écoulement. Le gel canaliculaire LACRIFILL transforme le traitement de la surface oculaire et son innocuité et son efficacité sont démontrées pour les signes et les symptômes de la sécheresse oculaire. »

Le directeur commercial d'Eye Care U.S., le Dr Jai Parekh, MBA a déclaré : « J'ai hâte d'assister à la présentation des données de Nordic Pharma sur le gel canaliculaire LACRIFILL dans le cadre d'une réunion de l'importance de l'ASCRS. Lors de cet événement, la science et l'innovation se rencontrent, ce qui en fait un contexte idéal pour mettre en évidence cette nouvelle thérapie contre la sécheresse oculaire. »

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. est une société pharmaceutique privée et de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la mise sur le marché de produits spécialisés. L'optimisation du portefeuille a été réalisée grâce à des développements et à des acquisitions ciblées afin de jeter des bases dans les domaines des soins oculaires, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Solidement implantée dans toute l'Europe, Nordic Pharma s'est récemment développée en dehors de l'Europe en procédant à de nouvelles acquisitions dans le monde entier.

Nordic Pharma fait partie de SEVER Life Sciences, une holding créée en 2019 qui regroupe trois sociétés diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

À propos de Nordic Pharma Inc.

Nordic Pharma, Inc., filiale de Nordic Group B.V., associée à des sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies, est particulièrement bien positionné pour tirer parti de son expertise de la mise sur le marché de médicaments dérivés de la biotechnologie, de la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

