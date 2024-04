Investissements routiers et aéroportuaires 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 177 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Abitibi-Témiscamingue





VAL-D'OR, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 176 677 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, de M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, et de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que :

l'asphaltage de la route 109, entre la halte routière de La Motte et Amos ;

et ; l'asphaltage de la montée Gamache et de la route 391, jusqu'à la route 101, qui touche les municipalités de Notre-Dame-du-Nord , Saint-Eugène-de- Guigues , Laverlochère- Angliers , Guérin et Rémigny;

, Saint-Eugène-de- , Laverlochère- , Guérin et Rémigny; la réfection du pont au-dessus de la rivière D'Alembert, sur la route 101, à Rouyn-Noranda ;

; la reconstruction du revêtement de la route 117, entre les kilomètres 386 et 398, dans la réserve faunique La Vérendrye.

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en oeuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue se répartissent comme suit :

90 511 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



68 222 000 $ pour améliorer l'état des structures;



16 826 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire;



368 000 $ pour concrétiser des projets aéroportuaires;



750 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la reconstruction du ponceau situé sous la route Centrale, au-dessus du ruisseau Antoine, à Roquemaure ;

;

l'asphaltage du chemin du Lac-Mourier , de l'intersection du chemin des Cygnes au lac Mourier, à Rivière-Héva.

2 avril 2024 à 14:45

