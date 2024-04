LANCEMENT DE LA TROISIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU MANUFACTURIER À MONTRÉAL CHEZ NOVA BUS, BOMBARDIER ET LALLEMAND





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a tenu aujourd'hui à Montréal sa première journée de la troisième édition de la Semaine du manufacturier, avec ses partenaires Nova Bus, Bombardier et Lallemand. La troisième édition de la Semaine du manufacturier, qui se tient du 2 au 5 avril 2024, se déroule sous le thème « Fabrique ton avenir ».

Cette semaine vise à mettre en lumière les opportunités du secteur manufacturier auprès des jeunes et à sensibiliser les différentes parties prenantes aux solutions qui s'offrent aux manufacturiers dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre.

Volet jeunesse

Pour la région de Montréal, près de 220 jeunes issus de six écoles secondaires différentes ont pu effectuer des visites des usines de Nova Bus, Bombardier et Lallemand afin de découvrir les opportunités de carrière offertes par le secteur manufacturier québécois. Ces jeunes ont pu découvrir le fonctionnement ainsi que les défis opérationnels d'une usine et ses perspectives de développement.

De plus, ces jeunes ont également assisté à des présentations de la part des établissements de formation postsecondaires suivants: École des métiers de l'aérospatiale de Montréal, École nationale de l'aérotechnique, Centre de formation professionnelle Anjou, Collège de Maisonneuve, Collège Lionel-Groulx, Centre de formation professionnelle L'Émergence. Ils ont ainsi pu en apprendre davantage concernant les programmes de formation liés aux métiers manufacturiers qu'offrent ces établissements.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier, organisée par MEQ, est possible grâce au soutien de nos partenaires : Nova Bus, Bombardier, Lallemand, Prinoth, GE Aérospatial et le gouvernement du Québec.

Citations

« L'objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaitre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités aux jeunes québécois. Au cours de cette semaine, plus de 400 jeunes du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières dans trois régions et découvriront des employeurs et des perspectives de carrières intéressantes. De par son importance historique et actuelle, le secteur manufacturier est vital pour l'économie du Québec et représente une clé essentielle pour atteindre les ambitieux objectifs économiques de nos gouvernements. »

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Cette collaboration entre le Secrétariat à la jeunesse et Manufacturiers et exportateurs du Québec met en lumière des formations et des métiers spécialisés du secteur manufacturier qui sont souvent méconnus de nos jeunes. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, je salue cette initiative qui ouvre la voie vers de nouveaux horizons pour notre relève. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous sommes fiers de soutenir et de participer à Semaine du manufacturier, une initiative phare de MEQ pour faire connaitre les perspectives dans notre secteur. Ça fait plus de trente ans que Nova Bus est établi au Québec et il est essentiel de cultiver la curiosité, l'ingéniosité et la performance qui caractérisent notre main d'oeuvre et qui assure notre succès dans un secteur manufacturier d'avenir, soit le transport collectif durable. »

Ralph Acs, président de Nova Bus

« L'implication dans le développement local et la progression des étudiants joue un rôle essentiel pour la croissance harmonieuse d'une communauté. En collaborant activement avec les acteurs locaux et en créant des emplois durables Lallemand contribue à renforcer les tissus sociaux, à favoriser l'innovation et à préparer la prochaine génération de leaders. »

Sami Saïdi, directeur d'usine de Lallemand

« Bombardier est très heureuse d'appuyer la Semaine du manufacturier et de partager les occasions professionnelles en aviation à la jeunesse qui propulsera l'industrie de demain. En ouvrant nos portes, nous présentons les emplois stimulants et le dynamisme de nos sites manufacturiers, dont les produits sont à la tête de l'aviation d'affaires. La vitalité du secteur manufacturier est essentielle afin de soutenir la croissance de notre entreprise et la demande grandissante pour nos avions d'affaires de renommée internationale. »

Martin Tessier, vice-président, Ressources humaines de Bombardier.

À PROPOS DE MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 213,2 milliards de dollars en 2022.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

2 avril 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :