Un début de saison hâtif pour BIXI et un service confirmé 12 mois par année





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - BIXI Montréal a le plaisir d'annoncer l'ouverture de plus de 60 % de son réseau cet après-midi à Montréal, ce qui constitue la date la plus hâtive de son histoire. Tant attendue des usagers, cette mise en service arrive à un moment encore plus rapproché de l'arrivée officielle du printemps. Dès le 8 avril, c'est 85 % du réseau habituel qui sera en fonction, avant d'être complètement déployé en date du 15 avril, à Montréal et en périphérie.

Afin d'en profiter à prix avantageux, l'abonnement saisonnier permettant d'utiliser le service jusqu'au 15 novembre est présentement offert pour une période limitée à son plus bas tarif de l'année. La promotion présaison est en cours jusqu'au 15 avril prochain au tarif de 96 $, ce qui constitue un rabais de 3 $ par rapport au tarif régulier de l'an dernier.

« Plus d'un Montréalais sur quatre utilise BIXI, sans compter les citoyens de sept autres villes du Québec qui apprécient déjà le service. D'autres municipalités se joindront à notre réseau de mobilité active et durable en 2024. Nous sommes fort heureux d'être en mesure de prolonger la saison par l'ajout de ces journées hâtives, alors que le réseau BIXI est habituellement disponible à partir du 15 avril. Suite au projet pilote de BIXI à l'année, qui était en cours cet hiver sur un territoire test limité, BIXI a saisi l'opportunité d'exploiter les stations déjà en place dans l'objectif d'établir un plan de déploiement plus rapide. Cette stratégie permettra à un maximum de personnes d'opter pour BIXI en ce début de printemps », a déclaré Sylvia Morin, présidente par intérim de BIXI Montréal.

Les usagers peuvent consulter le calendrier de déploiement par ville et par secteur sur la page d'accueil Bixi.com ou encore télécharger l'application mobile permettant de suivre l'évolution du réseau en temps réel, afin de mieux planifier leurs déplacements. Offrant une foule d'avantages, les différents abonnements BIXI sont en vente au Bixi.com, sur l'application mobile et en visitant l'ESPACE BIXI. La fiche technique (point 1) peut être consultée pour obtenir les détails du déploiement des stations, planifié du 2 au 15 avril. *

En 2024, le réseau BIXI comptera plus de 11 000 vélos, dont 2 620 vélos à assistance électrique, répartis dans 934 stations situées dans 8 villes. Cet inventaire comprend l'ajout de nouveaux équipements sur le territoire montréalais au cours de la saison.

«?BIXI fait partie du quotidien de la population montréalaise depuis 16 ans déjà et sa popularité ne se dément pas. En offrant une façon simple, flexible et économique d'adopter la mobilité durable, BIXI fait résolument partie intégrante du cocktail de transport de Montréal. Et parce que les cyclistes sont toujours plus nombreux, nous sommes heureux d'investir cette année dans l'ajout de plus de 1?300 nouveaux vélos en libre-service et de 32 nouvelles stations. Plus accessible que jamais et maintenant offert 12 mois par année, BIXI fera certainement de nouveaux adeptes cette année encore! Je nous souhaite une excellente saison », a déclaré la responsable des transports et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle.

Projet pilote à l'année : BIXI en service 12 mois sur 12 dès l'hiver 2024-2025

S'inscrivant au coeur de la vision de la Ville de Montréal d'offrir à la population une nouvelle option de transport durable et abordable durant 12 mois, le projet pilote BIXI à l'année a permis de maintenir en fonction 150 stations durant l'hiver 2023-2024, et ce, dans une zone réduite de 100 km2. Ce projet visait principalement à tester les équipements, recueillir les commentaires des usagers et étudier les corrections potentielles à apporter afin d'adapter le service BIXI aux intempéries de l'hiver québécois.

À ce jour, cette expérience a confirmé la demande pour un service BIXI disponible sur de plus longues périodes pour les années futures. Entre le 16 novembre 2023 et le 17 mars 2024, un mois avant la fin du projet pilote dans la zone test limitée, 53 000 utilisateurs uniques ont utilisé le service et une moyenne de 3 727 déplacements par jour a été enregistrée, un nombre allant au-delà des prévisions initiales. Un sondage réalisé en mars par BIXI auprès de 3 400 répondants démontre un taux de rétention des membres de 24 % pour la saison hivernale. Aussi, 65 % des clients (membres et non-membres) ont affirmé que ce projet pilote leur a permis de vivre leur première expérience de vélo hivernal.

Ce projet pilote ayant rencontré les attentes, Mme Mauzerolle a profité du lancement de la saison BIXI pour officialiser la continuité du service sur 12 mois pour les prochaines années. Au cours des prochaines semaines, BIXI formulera ses recommandations suite à l'analyse des points forts à retenir de cette période d'essai, ainsi que des défis rencontrés et des éléments à améliorer. La Ville de Montréal et BIXI officialiseront les paramètres futurs du service à l'année l'automne prochain, notamment en ce qui concerne la tarification et le territoire desservi.

Mise à niveau des équipements et popularité grandissante de BIXI

Enregistrant une croissance constante, BIXI a été plus populaire que jamais en 2023 avec au-delà de 576 000 utilisateurs. Il s'agit d'une hausse de 31 % par rapport à 2022 qui était déjà une année record suite à une augmentation de 55 % en comparaison avec 2021. La popularité de BIXI est telle que plus de 11,7 millions de déplacements ont été effectués l'an dernier par les usagers, avec plusieurs pointes de plus de 70 000 déplacements par jour.

Par ailleurs, afin de maintenir la flotte en bon état et de procéder à d'importantes mises à jour technologiques, les investissements de la Ville de Montréal, de BIXI et de ses partenaires ont permis de mettre en place un important programme de renouvellement des équipements ayant débuté en 2023. La fiche technique (point 2) peut être consultée pour les détails sur la mise à niveau des équipements. *

BIXI Montréal remercie ses partenaires

Madame Morin conclut : « J'aimerais terminer en remerciant la Ville de Montréal ainsi que toutes les villes offrant le service BIXI. Leur engagement et leur confiance envers notre mission de démocratiser l'usage du vélo comme mode de transport durable s'avèrent inestimables alors que les changements climatiques et la recherche de solutions pour résoudre la congestion routière se retrouvent au coeur des discussions. Merci également aux employés de BIXI, à ses administrateurs ainsi qu'à tous nos précieux partenaires qui contribuent à offrir un transport collectif de qualité : Loto-Québec, Fizz, Tangerine, Beneva et Rachelle Béry. »

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville et Terrebonne. En 2024, le réseau BIXI comptera plus de 11 000 vélos, dont 2 620 vélos à assistance électrique, répartis dans 934 stations situées dans 8 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

2 avril 2024 à 13:15

