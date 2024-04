FourKites nommée Leader du Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour la 4e année consécutive





FourKites ®, la société leader en matière de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, a annoncé aujourd'hui que, pour la 4e année consécutive, elle a été nommée Leader du Magic Quadranttm 2024 de Gartner® des plateformes de visibilité des transports en temps réel (RTTVP, pour Real-Time Transportation Visibility Platforms)* . Gartner, qui a évalué sept entreprises pour établir son rapport, a attribué la position de Leader à FourKites pour sa capacité d'exécution et pour l'exhaustivité de sa vision.

FourKites ? la plus importante plateforme mondiale de visibilité ? suit 3,2 millions d'expéditions par jour sur tous les modes de transport et connecte les chaînes d'approvisionnement mondiales de 50% des entreprises du classement Fortune 500, notamment des clients tels que Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, Cargill, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnes et Eastman. En 2023, en glissement annuel, FourKites a connu, une croissance de 25% du nombre de ses clients mondiaux (soit 1 500 à ce jour), une augmentation de 31% de son réseau de transporteurs et de 37% de la croissance des installations connectées, dont le nombre total atteint désormais 3,2 millions d'installations individuelles dans le monde.

« Nous avons l'honneur d'être à nouveau reconnus comme Leader par Gartner », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « L'an dernier, non seulement nous avons maintenu notre trajectoire de croissance, mais nous avons également atteint un objectif important en établissant notre indépendance financière à long terme, sans érosion du capital et avec des flux de trésorerie positifs. Notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation axée sur le client nous a permis d'obtenir un retour sur investissement sans précédent, tandis que nos processus accélérés de soutien à la clientèle garantissent que nous resterons à long terme le meilleur partenaire de nos entreprises clientes. À mesure que nous progressons, nous continuerons à repousser les limites de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et à donner à nos clients les moyens de naviguer avec confiance parmi les complexités des chaînes d'approvisionnement mondiales d'aujourd'hui. »

Pionnière 2014 de la catégorie « Visibilité des transports en temps réel », FourKites a été la première entreprise à étendre la visibilité en temps réel aux chaînes d'approvisionnement de bout en bout, des chantiers aux entrepôts et à bien d'autres sites. Parmi ses innovations en matière de produits « industrie d'abord », citons le gestionnaire d'installations en temps réel Dynamic Yard ; le tracker international de bout en bout d'expéditions maritimes Dynamic Ocean ; le prévisionniste d'ETA breveté et optimisé par l'IA Smart Forecasted Arrival ; et le système automatisé universel d'agenda Appointment Manager .

En outre, FourKites est la seule plateforme de visibilité à offrir une solution complète de suivi du cycle de vie des commandes, Order Visibility , qui fournit des informations et des alertes précoces dès le commencement du processus de planification de la commande, c'est-à-dire bien avant la prise en charge des expéditions. Récemment, FourKites a lancé l'assistant d'IA générative Fin AI , qui aide les clients à trouver des informations enfouies, repère les opportunités d'optimisation et automatise les tâches chronophages telles que l'évaluation de l'impact des événements sur un réseau d'expédition.

L'an dernier, en reconnaissance de son esprit novateur, FourKites a été nommée Best Workplace for Innovators (meilleur lieu de travail pour les innovateurs) par Fast Company ; la Société a été le seul fournisseur de solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FreightTech 25 de FreightWaves et elle a été classée parmi le top 10 des entreprises pour l'IA et l'apprentissage automatique dans la chaîne d'approvisionnement par Analytics Insight . En outre, FourKites a reçu le 2023 Gartner Marketing and Communications Award for Thought Leadership and Data-Rich Insights (Prix Gartner du marketing et des communications pour son leadership éclairé et ses informations riches en données) pour la diffusion de données en temps réel et l'analyse approfondie du secteur tout au long des récentes perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Commentaires de clients sur la plateforme Gartner Peer Insightstm

FourKites continue d'engranger des récompenses pour son modèle unique d'innovation axé sur le client, pour la maturité de sa plateforme multimodale de bout en bout et pour son engagement inébranlable en faveur du succès des clients.

« FourKites s'est avérée être un partenaire innovant ; tout d'abord, nos expéditions et notre statut de livraison ont gagné en visibilité. La Société a élargi son offre de manière stratégique pour fournir des solutions qui offrent une visibilité sur les commandes des clients tout au long du cycle de vie de la chaîne d'approvisionnement. »

Responsable de l'analyse des données, secteur des biens de consommation

« FourKites est l'un des systèmes les plus faciles à utiliser, il n'a pas son pareil dans toute la concurrence. »

Directeur de l'ingénierie logistique, secteur manufacturier

« Grâce à FourKites, notre équipe peut fournir aux entreprises une meilleure estimation de l'heure prévue d'arrivée, ce qui permet d'améliorer les prises de décision en matière de fabrication. »

Responsable de la logistique, secteur manufacturier

« Pourquoi n'utilisez-vous pas FourKites ? Notre logiciel est intégré et fait tout ce qui est automatisé en coulisses. Nous utilisons ce produit pour beaucoup de nos chargeurs, ce qui nous permet de transmettre des mises à jour de statut en temps réel et de conserver l'historique pendant plusieurs mois à des fins de révision. »

Directeur principal des ventes, secteur des transports

« FourKites tient ses promesses : une visibilité de bout en bout pour une grande expérience client. »

Responsable de la stratégie des opérations logistiques, secteur des transports

« Avec les produits FourKites, l'expérience de l'équipe de mise en oeuvre et du service général à la clientèle a été globalement excellente. »

Directeur des opérations, secteur des transports

« Les plateformes Core Track and Appointment Manager de FourKites sont basées sur des fondements technologiques robustes et fonctionnent parfaitement. La feuille de route technique de FourKites est impressionnante pour les 2/3 ans à venir et l'équipe dirigeante est remarquable. »

Responsable principal, optimisation des transports, secteur des biens de consommation

Clause de non-responsabilité de Gartner

??*Gartner, Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, Oscar Sanchez Duran, Nathan Lease, 26 mars 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'étranger. MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Son utilisation dans les présentes a fait l'objet d'une autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de privilégier les fournisseurs les mieux évalués. Les publications de recherche de Gartner contiennent les opinions du cabinet de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou tacite, au regard de cette étude, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites donne aux chefs d'entreprise une visibilité complète sur le transport, les chantiers, les entrepôts et les magasins, entre autres. Elle assure le suivi de 3,2 millions d'expéditions par jour sur les voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi que le suivi des colis et du dernier kilomètre, dans plus de 200 pays et territoires. FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Quelque 1 500 marques parmi les plus connues au monde, dont 9 des 10 premières sociétés de biens de consommation emballés et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour plus d'informations, visiter le site Web https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 avril 2024

