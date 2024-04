Manger, étudier et être plein d'entrain : Un programme national d'alimentation en milieu scolaire aidera les enfants à s'épanouir





Coeur + AVC se réjouit de l'engagement du gouvernement fédéral envers la santé des enfants dans son annonce prébudgétaire

OTTAWA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Coeur + AVC salue l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral, qui promet le financement d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire d'un montant substantiel d'un milliard de dollars sur cinq ans.

Cet engagement a été présenté pour la première fois dans la plateforme électorale du gouvernement en 2021.

« Un programme national d'alimentation en milieu scolaire aidera les familles partout au pays tout en offrant aux enfants un bon départ dans la vie, déclare Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Ces programmes peuvent améliorer la capacité d'apprentissage et la santé mentale des enfants, et réduire leur risque de développer une maladie chronique, comme une maladie du coeur, ou de subir un AVC. »

Au pays, seul un enfant (de 4 à 13 ans) sur trois mange au moins cinq portions de fruits et de légumes par jour. Les plus vieux s'en tirent encore moins bien. Seul un élève du secondaire sur dix consomme le nombre de portions recommandées par jour.

Les familles font face à plusieurs défis lorsque vient le temps de préparer des repas sains, dont l'abordabilité et les longues heures de travail des parents. Les politiques publiques axées sur la santé, en particulier celles qui favorisent une saine alimentation, sont plus que jamais essentielles. L'inflation pèse lourdement sur le portefeuille de nombreuses familles et le prix des aliments a considérablement augmenté.

Coeur + AVC espère que le programme sera élaboré dans le respect des recommandations du Guide alimentaire canadien, qu'il soutiendra l'éducation à la littératie alimentaire et finalement, qu'il sera mis en oeuvre conformément aux pratiques exemplaires en matière d'équité en santé.

