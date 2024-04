Les ventes de Dragon's Dogma 2 de Capcom dépassent les 2,5 millions d'unités !





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) annonce aujourd'hui que les ventes mondiales de Dragon's Dogma 2 ont dépassé les 2,5 millions d'unités.

Lancé douze ans après l'opus original, Dragon's Dogma 2 est un jeu d'action se déroulant dans un monde ouvert tentaculaire offrant une grande liberté de gameplay. Le jeu permet d'évoluer dans un vaste environnement à la fois fantastique et très réaliste offrant des aventures en groupe de quatre : le joueur accompagné de trois « pions » contrôlés par l'IA qui agissent comme des compagnons de voyage. Capcom a mené diverses activités promotionnelles mondiales dans le but de séduire les inconditionnels ainsi que les nouveaux joueurs, notamment avec le lancement d'une application gratuite permettant aux utilisateurs de créer leurs avatars avant la sortie du jeu, ainsi que des pions réalisés en collaboration avec des célébrités de différents pays et des athlètes japonais.

Des mises à jour relatives aux ajouts et modifications de certaines spécifications de Dragon's Dogma 2 sont apportées de manière continue. Des informations détaillées sont disponibles sur le site officiel du jeu. https://www.dragonsdogma.com/2/en-us/topics/update/

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes en tirant parti de ses capacités de développement de premier plan afin de créer des expériences de jeu captivantes.

À PROPOS DE Dragon's Dogma

La série Dragon's Dogma se compose de jeux d'action fantastique dans lesquels les joueurs s'aventurent dans un vaste monde ouvert de combats d'épées et de magie. Depuis la sortie du premier opus en 2012, la série a recueilli des éloges dans le monde entier pour des fonctionnalités de gameplay telles que ses compagnons d'aventure, ou pions, capables d'agir par eux-mêmes, permettant à la série de dépasser les dix millions d'unités vendues.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Pour plus d'informations sur Capcom, visitez le site https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 avril 2024 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :