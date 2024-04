Brenus Pharma remporte le Trophée « Biotech » lors de la prestigieuse cérémonie des Trophées de la Healthtech 2024, organisée par France Biotech





Brenus Pharma, annonce sa distinction en tant que lauréate de la catégorie « Biotech » reçue lors de la cérémonie anuelle des Trophées de la HealthTech organisés par France Biotech. La soirée s'est déroulée ce lundi 25 mars à Paris, réunissant les acteurs clés de l'écosystème d'innovation en Santé en France.

Le jury composé de plus de 70 experts scientifiques, institutionnels, politiques, industriels et financiers, a récompensé les entreprises de la filière Health-Tech Fançaise qui se sont démarquées par leur créativité, imagination et dynamisme au cours des deux dernières années.

Il s'agit d'une grande reconnaissance de la part de l'écosystème français de la santé. (Communiqué de France Biotech)

Ce prix témoigne de la pertinence de la mission de Brenus Pharma : redonner aux patients atteints de cancer, leur capacité à combattre les cellules tumorales résisantes et éviter les rechutes comme jamais auparavant. (Lien vers le pitch)

« Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons remercier tous les membres du jury pour cette belle distinction ainsi que les équipes de France Biotech pour l'organisation de cette cérémonie, mais aussi pour son rôle crucial en tant que coordinateur de l'écosystème Français de l'innovation en santé. Enfin, bravo à toutes les start-ups lauréates, nommées, et autres qui s'épanouissent et fournissent des efforts quotidiens mis au service de la santé des patients. » déclare Paul BRAVETTI, CEO de Brenus Pharma.

A propos de Brenus Pharma

Brenus Pharma développe des immunothérapies de nouvelle génération guidées par protéomique pour le traitement des tumeurs solides. Brenus a développé sa plateforme STC (Stimulated Tumor Cells), une plateforme technologique imitant les conditions de rechutes et permettant l'éducation du système immunitaire des patients pour lutter contre les mécanismes de résistance des cellules tumorales. https://www.brenus-pharma.com/ | Suivez nous sur LinkedIn

A propos de France Biotech

France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l'écosystème de l'innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l'innovation, les enjeux réglementaires et d'accès au marché, etc...) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d'attractivité, par l'intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d'aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients France Biotech est hébergée au sein de PariSanté Campus. http://www.france-biotech.fr/

