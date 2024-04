Changement dans la gestion des portefeuilles REEE individuels IDEO+ de Kaleido





QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Kaleido, pionnière des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) depuis 1964, annonce une harmonisation et une simplification de la gestion de ses plans de bourses d'études individuels IDEO+.

Depuis le 1er avril, la répartition entre les gestionnaires des actifs en obligations, en actions et en liquidités est revue pour les plans individuels IDEO+, et une révision dans l'allocation des actifs en actions a également été mise en place.

Une structure de gestion simplifiée

AlphaFixe Capital est désormais responsable de la gestion obligataire et de la gestion des liquidités pour les trois plans individuels IDEO+. De plus, la gestion des titres à revenu variable est confiée à Fiera Capital pour toute la gamme IDEO+.

Ces ajustements, qui ne devraient pas hausser les frais de gestion des portefeuilles, permettront à Kaleido de simplifier son offre pour sa clientèle et ses conseillers ainsi que d'optimiser la répartition des actifs en favorisant une approche de gestion active.

IDEO+ : des REEE individuels flexibles et clés en main

Lancée il y a déjà près de deux ans, la gamme de plans de bourses d'études individuels IDEO+ propose simplicité et flexibilité, avec des REEE sans frais de souscription et sans obligation de cotisation récurrente. Son approche de gestion évolutive clés en main, qui adapte automatiquement la répartition des actifs dans les plans selon l'âge de l'enfant, offre la tranquillité d'esprit recherchée par les parents épargnants.

À propos de Kaleido

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursement d'épargne. Kaleido détient près de 1,9 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de plus de 236 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. Pour plus d'informations, visitez www.kaleido.ca.

