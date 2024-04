/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - BIXI ET LA VILLE DE MONTRÉAL INVITENT LES MÉDIAS À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONCERNANT LA PROCHAINE SAISON DU SERVICE DE VÉLOPARTAGE/

Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été positionnée dans la catégorie des acteurs majeurs dans l'évaluation IDC MarketScape : Worldwide Warehouse...





La responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, ainsi que la présidente par intérim de BIXI Montréal, Sylvia Morin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour...





Le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault,...





La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson,...





Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité...