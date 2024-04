/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce nationale des investissements en infrastructures de transport au Québec 2024-2026 et investissements routiers dans la région du Centre-du-Québec/

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault,...





La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson,...





Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité...





Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants...





Le concept « Dogbility » de Hyundai met en avant des caractéristiques innovantes pour une mobilité canine imaginée et souligne la vision de Hyundai Motor d'une mobilité universelle pour tousCette campagne du premier avril utilise l'IA générative pour...