AV-Comparatives présente les meilleurs fournisseurs de cybersécurité pour 2024 - Test antivirus

INNSBRUCK, Autriche, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- À une époque où les menaces numériques se multiplient et évoluent constamment, il est plus important que jamais de trouver des produits de sécurité capables de les contrer. Une multitude d'options est disponible, toutes revendiquant leur efficacité. Il peut être difficile de s'y retrouver parmi tous les antivirus et autres programmes de sécurité proposés.

Guide des produits de sécurité informatique

Reconnaissant ce besoin de clarté, AV-Comparatives est fier de présenter un « Aperçu des produits de sécurité informatique ». Ce guide présente les fabricants de logiciels de sécurité qui détiennent un certificat d'AV-Comparatives garantissant l'efficacité de leurs produits pour Microsoft Windows, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Il s'agit d'une aide précieuse pour s'y retrouver dans la jungle des produits de sécurité et pour trouver un produit réputé qui réponde à vos besoins.

Produits antivirus recommandés pour les utilisateurs professionnels en 2024 :

Avast , Bitdefender , Check Point , Cisco , CrowdStrike , Elastic , ESET , G Data , K7 , Kaspersky , Microsoft , Palo Alto Networks , Sophos , Trellix , Vipre , VMware

Un aperçu détaillé des performances des produits antivirus de protection des terminaux d'entreprise dans le cadre d'un test antivirus à long terme sur 365 jours est disponible ici :

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2023-august-november/

Pour les solutions EDR et XDR, veuillez cliquer ici :

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2023/

Produits antivirus recommandés pour les utilisateurs grand public en 2024 : Avast , AVG , Bitdefender , ESET , G Data , Kaspersky , McAfee , Microsoft , TotalAV , Total Defense

Un aperçu détaillé des performances des produits antivirus grand public dans le cadre d'un test antivirus à long terme sur 365 jours est disponible ici :

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/

Depuis plus de 20 ans, AV-Comparatives réalise des tests indépendants pionniers et rigoureux d'antivirus et d'autres logiciels de sécurité. L'institut autrichien effectue une série de tests principaux pour les produits grand public et professionnels. Pour vérifier l'efficacité globale des solutions, quatre tests distincts sont effectués. Ils portent sur la protection contre les menaces basées sur Internet, la protection contre les programmes malveillants sur les disques externes et les partages de réseau, les fausses alarmes et l'impact sur la vitesse du système. Un test EPR (Endpoint Prevention and Response) est également réalisé pour les produits d'entreprise applicables.

AV-Comparatives invite les fournisseurs de sécurité informatique à participer à son processus de certification. https://www.av-comparatives.org/contact/

AV-Comparatives estime qu'il est essentiel de rester informé des dernières avancées en matière de sécurité informatique pour s'adapter à l'évolution constante du paysage des menaces, et son aperçu des produits de sécurité informatique est fourni pour guider ce voyage. Pour ceux qui souhaitent obtenir plus de détails sur les produits certifiés, le site Web d'AV-Comparatives propose des rapports détaillés sur tous les tests individuels et les résultats respectifs obtenus par chacun des produits testés. Ces rapports peuvent aider à trouver le bon produit.

AV-Comparatives propose également des tests de produits de sécurité pour d'autres plateformes, telles que Mac et Android, et d'autres types de produits, tels que les VPN. Là encore, des rapports de test détaillés sont disponibles sur le site Web de l'institut. AV-Comparatives s'engage à fournir des informations et des ressources précieuses afin d'aider les particuliers et les entreprises dans leur quête d'une cybersécurité solide. https://www.av-comparatives.org/enterprise/

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

