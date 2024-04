ASC obtient la certification pour Webex Calling





ASC annonce la conformité de l'enregistrement et un outil d'analyse basé sur l'IA pour Webex Calling

HÖSBACH, Allemagne, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- ASC Technologies, un important fournisseur d'outils d'enregistrement et d'analyse complets, annonce avoir obtenu la certification pour Webex Calling avec Webex by Cisco , un important fournisseur de technologies de collaboration pour le travail hybride et l'expérience client. Cette certification fait d'ASC l'un des rares fournisseurs mondiaux autorisés à fournir des capacités d'enregistrement pour les communications Webex Calling. Cette capacité est essentielle pour les organisations des secteurs réglementés qui doivent respecter des normes de conformité strictes.

L'un des principaux avantages de la solution ASC est sa configuration simple et rapide dans le Webex Control Hub, qui garantit un haut niveau de convivialité. En outre, ASC permet la migration des solutions sur site vers le cloud en transférant de manière fluide les enregistrements vers l'environnement cloud. Cette étape permet aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique et de tirer parti des services cloud. En outre, les analyses basées sur l'IA, alimentées par les solutions d'ASC, aident les organisations à obtenir une vue complète de leurs communications, à enrichir les relations avec les clients et à rationaliser les processus de conformité et de gestion des risques.

« En tant qu'entreprise stable et établie sur le marché depuis 60 ans, nous considérons la certification de Webex Calling non seulement comme une confirmation de notre expertise technologique, mais aussi comme une promesse faite à nos clients et partenaires, a déclaré Gerald Kromer, directeur général d'ASC. Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et fiables qui répondent aux exigences des technologies de communication d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences de conformité de nos clients. »

Cette certification marque une nouvelle étape dans le partenariat fructueux entre ASC et Cisco, qui existe déjà depuis 20 ans. ASC sera présent au salon Enterprise Connect à Gaylord Palms et au salon Cisco Live à Las Vegas, pour y présenter ses solutions d'enregistrement et d'analyse innovantes et afficher les résultats de sa collaboration avec Cisco. Ces événements donnent un aperçu de la façon dont les solutions d'ASC favorisent l'efficacité et la compréhension.

À propos d'ASC

ASC est un fournisseur leader mondial de logiciels et de solutions cloud dans le domaine de l'enregistrement omnicanal, de la gestion de la qualité et de l'analyse. Parmi nos groupes cibles figurent toutes les entreprises qui enregistrent et analysent leurs communications, notamment les centres de contact, les prestataires de services financiers et les organismes de sécurité publique. Nous offrons des solutions pour l'enregistrement ainsi que pour l'analyse et l'évaluation basées sur l'IA de toutes les communications ? avec une flexibilité totale en tant que service cloud, sur site ou solution hybride. Basée en Allemagne avec des filiales dans 14 pays et des partenaires d'intégration de systèmes expérimentés dans plus de 60 pays, ASC est le premier acteur européen de son secteur.

À propos de Webex by Cisco

Webex est l'un des principaux fournisseurs de solutions de collaboration basées sur le cloud qui comprennent les réunions vidéo, les appels, la messagerie, les événements, les solutions d'expérience client telles que le centre de contact et les dispositifs de collaboration conçus à cet effet. Chez Webex, nous partons des individus et de leurs expériences. Cette volonté d'offrir des expériences de collaboration inclusives alimente notre innovation, qui tire parti de l'IA et de l'apprentissage automatique, pour éliminer les obstacles géographiques, linguistiques, de personnalité et de familiarité avec la technologie. Nos solutions reposent sur la sécurité et le respect de la confidentialité dès la conception. Nous travaillons avec les meilleures applications d'entreprise et de productivité au monde ? fournies via une application et une interface uniques. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur webex.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2003160/ASC_Logo.jpg

2 avril 2024 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :