Air Canada annonce l'élection de ses administrateurs





MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - Air Canada (TSX: AC) a annoncé que tous les candidats présentés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 16 février 2024 ont été élus administrateurs d'Air Canada à l'assemblée annuelle des actionnaires, tenue le jeudi 28 mars 2024.

Tous les candidats ont été élus à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou représentés par procuration à l'assemblée. Voici les résultats du vote :

Candidat % en faveur % contre Amee Chande 98,67 % 1,33 % Christie J.B. Clark 96,98 % 3,02 % Gary A. Doer 97,70 % 2,30 % Rob Fyfe 98,12 % 1,88 % Michael M. Green 95,61 % 4,39 % Jean Marc Huot 96,24 % 3,76 % Claudette McGowan 99,47 % 0,53 % Madeleine Paquin 97,35 % 2,65 % Michael Rousseau 98,16 % 1,84 % Vagn Sørensen 87,66 % 12,34 % Kathleen Taylor 96,75 % 3,25 % Annette Verschuren 96,40 % 3,60 % Michael M. Wilson 97,78 % 2,22 %

Rendez-vous à aircanada.com pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle d'Air Canada seront publiés sur notre site Web et sur SEDAR+.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

1 avril 2024 à 20:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :