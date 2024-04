CGTN : Peng Liyuan encourage un choeur allemand à servir de pont de l'amitié entre la Chine et l'Allemagne





BEIJING, le 1er avril 2024 /CNW/ - Alors que la Chine et l'Europe ont repris les échanges et le dialogue à tous les niveaux depuis la fin de la pandémie de la COVID-19, un groupe d'élèves et d'enseignants du Chinese Choir of Burg Gymnasium, un lycée allemand, a relancé les échanges culturels avec la Chine en mars.

Peng Liyuan, l'épouse du président chinois Xi Jinping, les a chaleureusement accueillis à Beijing jeudi. Après avoir pris connaissance de leurs études et de leurs expériences au cours des dernières années, Mme Peng les a félicités de leurs progrès de la langue chinoise et les a encouragés à partager leurs expériences et leurs impressions de la Chine avec leur famille et leurs amis une fois de retour à la maison et devenir une nouvelle génération d'envoyés d'amitié entre la Chine et l'Allemagne.

Elle a également encouragé les élèves à continuer d'utiliser la musique pour ouvrir un nouveau monde de langue chinoise et découvrir le charme de la culture chinoise au moyen de chansons.

Interactions de Mme Peng avec Burg Gymnasium

L'histoire de Mme Peng avec la chorale et l'école allemande remonte à 2014, lorsqu'elle s'est jointe à une classe chinoise de l'école lors de la visite d'État de M. Xi en Allemagne.

L'école offre des cours de langue chinoise depuis 1994. Au cours de la visite de 2014, les élèves ont demandé à Mme Peng comment améliorer leur prononciation du mandarin. Elle leur a recommandé de chanter des chansons chinoises.

Deux ans plus tard, Mme Peng a rencontré des enseignants et des élèves de l'école à Beijing. En 2021, alors que la pandémie ravageait le monde, elle a écrit une lettre aux élèves et aux enseignants dans laquelle elle les invitait à visiter la Chine pour des échanges et des études après la pandémie, et leur demandait de contribuer au renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et allemands, particulièrement les jeunes.

Depuis la fondation de la chorale en 2014, elle est apparue à de nombreux événements diplomatiques importants entre la Chine et l'Allemagne et a présenté plusieurs spectacles en chinois.

Au cours de la réunion de jeudi, Mme Peng a félicité la chorale pour ses réalisations fructueuses au cours de la dernière décennie pour avoir cultivé l'amitié par le chant. Elle a exprimé l'espoir qu'il puisse continuer à servir de pont pour les échanges culturels entre les deux pays.

Liens solides entre la Chine et l'Allemagne

Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne en 1972, un large éventail d'échanges culturels entre les deux pays dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie, de la culture, des médias, de la jeunesse et des femmes se sont développés.

Les deux pays ont signé l'Accord sur les échanges culturels en 1979. Depuis, des activités fréquentes ont été menées dans le cadre de contacts culturels, d'expositions artistiques et de spectacles commerciaux.

Par exemple, le Chinese Culture Center a ouvert ses portes à Berlin en 2008, offrant une fenêtre pour les échanges et la compréhension mutuelle. En 2012, la Chine et l'Allemagne ont convenu d'établir le mécanisme du dialogue de haut niveau entre la Chine et l'Union européenne sur les échanges humains. Au cours de l'année de la culture chinoise 2012-2013, des activités culturelles ont eu lieu dans plus de 40 villes en Allemagne.

Qui plus est, 2013 et 2014 ont été appelées années de célébration de la langue chinoise et allemande et 2016, année d'échange Chine-Allemagne pour les jeunes. En 2016, un mécanisme d'échange culturel de haut niveau a été officiellement mis en place entre la Chine et l'Allemagne.

1 avril 2024

