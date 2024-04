Veeva Vault CRM est désormais disponible pour tous les nouveaux clients





Les premiers clients ont adopté le produit avec succès aux États-Unis et en Europe

BARCELONE, Espagne, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les premiers utilisateurs avaient déjà adopté Vault CRM , qui est désormais la solution de référence pour tous les nouveaux clients. Les premières migrations des clients existants de Veeva CRM vers Vault CRM devraient commencer début 2025, la plupart étant prévues pour 2026 et 2027. Dans certaines circonstances, Veeva CRM peut être vendu aux nouveaux clients d'Asie et d'Amérique latine jusqu'à la fin de cette année.

« Nous sommes heureux de proposer Vault CRM à temps et la migration vers Vault CRM progresse comme prévu, a déclaré Arno Sosna, directeur général responsable des produits CRM chez Veeva. Nous remercions nos clients pour leur partenariat exceptionnel et notre équipe responsable des produits d'avoir mis au point un produit important pour l'industrie. »

Vault CRM fait partie de Veeva Commercial Cloud .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 9 et 10), et dans nos documents SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov .

Contact :

Maria Scurry Veeva Systems 781-366-7617 [email protected]



1 avril 2024 à 09:03

1 avril 2024 à 09:03